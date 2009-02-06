Балога обратился к генпрокурору

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО по поводу проверки законности и обоснованности действий председателя КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и предоставления им правовой оценки.

Последние распоряжения председателя Киевской городской государственной администрации Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО относительно утверждения тарифов на тепловую энергию и установления, согласования тарифов на коммунальные услуги должны быть должным образом проверены правоохранительными органами, заявил В.БАЛОГА.

Конституцией Украины провозглашены гарантии защиты прав всех субъектов права собственности и ведения хозяйства, конкуренции в предпринимательской деятельности, прав потребителей (часть четвертая статьи 13 и части третья и четвертая статьи 42). Статьей 25 Хозяйственного кодекса Украины органам государственной власти и органам местного самоуправления запрещается принимать акты или совершать действия, которые определяют привилегированное положение субъектов ведения хозяйства той или иной формы собственности, или ставят в неравное положение отдельные категории субъектов ведения хозяйства, или иным способом нарушают правила конкуренции, отмечает В.БАЛОГА.

Он подчеркивает, что при издании очередных распоряжений председателем КГГА Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ нарушен ряд требований законов Украины «О жилищно-коммунальных услугах», «О местных государственных администрациях» и Порядок формирования тарифов на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии и услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой, утвержденный Кабинетом министров Украины.

В.БАЛОГА подчеркнул, что распоряжения председателя Киевской городской государственной администрации не должны приводить к ухудшению условий деятельности отдельных субъектов ведения хозяйства, а жители столицы не должны страдать от непродуманных и необоснованных действий местной власти.

Поэтому глава Секретариата Президента Украины обратился к генпрокурору по поводу проверки законности и обоснованности действий Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и предоставления им правовой оценки.

В случае публикации данных актов в официальных печатных изданиях КГГА Президент Украины эти акты отменит, заявил В.БАЛОГА.