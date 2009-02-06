АМК требует пересмотра цен на проездные билеты в Киеве

Антимонопольный комитет Украины требует от Министерства транспорта и связи и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Украины разработать и нормативно утвердить методику определения обоснованной стоимости проездных билетов длительного действия. В свою очередь Киевская городская государственная администрация должна пересмотреть стоимость таких проездных билетов с учетом требований методики.

По этому поводу Комитет сегодня предоставил официальные рекомендации органам власти, сообщает официальный сайт АМК.

Так, Комитет требует от министерств в месячный срок ввести порядок, которым предусмотреть четкую и прозрачную процедуру расчета стоимости проездных билетов на проезд в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях.

Порядок формирования тарифов на проездные билеты длительного действия должен быть согласован с рядом ведомств, включая Комитет, и утвержден нормативным актом, зарегистрированным в Министерстве юстиции.

Обеспокоенность Комитета вызывает тот факт, что, как показывает практика, в результате отсутствия такого порядка, например, КГГА закладывала разное количество поездок в стоимость проездного билета.

«Мы выполняли решение мэра, поэтому ввели убыточный тариф, - отметил на заседании Комитета полномочный представитель КГГА – начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Василий ЯСТРУБИНСКИЙ. – Действительно, система оплаты проезда в городском транспорте далека от совершенства, поскольку на сегодня не существует порядка определения стоимости проездных билетов. Однако ни один документ не обязывает нас отменить проездные. Введение билетов – добрая воля КГГА».

В то же время и.о. председателя Антимонопольного комитета Украины Александр МЕЛЬНИЧЕНКО подчеркнул: «Нас не устраивает ситуация с проездными билетами в Киеве, ведь невозможно с точки зрения экономической обоснованности понять, почему их стоимость за месяц увеличилась в разы. Изменение цены должно происходить по единым правилам, как в столице, так и в других городах. Поэтому введение нормативного порядка расчетов проездных билетов и адекватный пересмотр их стоимости является единственно правильным путем».

В АМК подчеркивают, что по продолжительным настояниям Комитета Минтранссвязи ввело в марте 2007 года приказ №191 «Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги городского электрического транспорта (метрополитена)», а МинЖКХ в феврале 2007 года – приказ №96 «Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги городского электрического транспорта (трамвай, троллейбус)». Данные документы четко регламентируют механизм формирования тарифа на одноразовый проезд в городском транспорте.

Как сообщал УНИАН, КГГА издала распоряжение о повышении стоимости проезда в городском пассажирском транспорте с 4 ноября 2008 года в 3-4 раза.

Антимонопольный комитет признал такое повышение необоснованным и 11 декабря 2008 года возбудил дело.

12 января 2009 года на заседании АМК, которое прошло при участии киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, была достигнута договоренность о снижении с 23 января 2009 года стоимости проезда в метро до 1,7 грн., а в троллейбусах, автобусах и трамваях – до 1,5 грн.

30 января киевский городской председатель Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что подписал распоряжение КГГА о снижении тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте. При этом стоимость проездных билетов выросла в более чем 2,5 раза.