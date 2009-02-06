Экономическая власть в Украине принадлежит Фирташу

Бютовец Сергей Соболев считает, что сегодня реальная власть в Украине (экономическая власть – поправил сам себя нардеп) принадлежит не правительству Юлии Тимошенко, как до сих пор считала страна в полном составе, а... владельцам швейцарской газовой компании “Росукренерго”. Такое сенсационное заявление прозвучало в эфире программы “Шустер live” на телеканале “Украина” во время горячей дискуссии с регионалом Юрием Мирошниченко и нашеукраинцем Вячеславом Кириленко относительно того, между какими политсилами и в какой пропорции следует делить ответственность за печальное состояние украинской экономики.

“То есть кто сегодня все же при власти, - такой вопрос Соболев задал сам себе, и оперативно сам на него ответил: Вот смотрите... ключевой вопрос, почему немедленно этот вопрос (об отставке правительства Тимошенко и ответственности за кризисное состояние экономики – ред.) был вынесен в сессионный зал, – это потому, что владельцы "РосУкрЭнерго", которые сегодня при власти реально... Да, при власти экономической. Они контролировали поставки всего газа в Украину и еще как минимум в шесть стран Европейского Союза. И они потеряли буквально две недели назад все сверхдоходы... Более того: они не просто потеряли сверхдоходы, а оказалось, что король голый. Потому что у такого предприятия как "РосУкрЭнерго" нет ничего. Кроме того, кто сегодня при власти... Господин Фирташ и представители, которые есть в его группе, – они являются на сегодняшний день владельцами 75-ти процентов – они сами это признали – облгазов Украины”.