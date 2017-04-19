В Украине сократилось количество зарегистрированных безработных

Уровень безработицы в Украине в марте 2017 года уменьшился по сравнению с февралем на 7,4%, в абсолютных цифрах - на 32,6 тысячи человек, до 406,8 тысячи, сообщила Государственная служба статистики.

Количество зарегистрированных безработных составило 1,5% населения трудоспособного возраста.

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Количество безработных, получающих пособие, сократилось почти на 32,4 тысячи человек – до 332,8 тысячи. При этом средний размер пособия в марте составил 2028 гривень против 1923 гривень в феврале текущего года. Получили работу в марте 11,1% зарегистрированных безработных против 5,4% месяцем ранее.

Конкурс на одно вакантное место в марте составил 5 человек, тогда как в феврале на одну вакансию претендовало 8 безработных.

Данные приводятся без учета АР Крым и зоны проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, количество безработных в Украине, по данным Госстата, на конец 2016 года составило 390,8 тысячи человек, что соответствовало 1,5% населения трудоспособного возраста.