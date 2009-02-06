ГЛАВНОЕ на 6 февраля (вечер)

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Рынок достиг дна, но всплывать не захотел...

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Хроника дня

Риск объявления дефолта по государственным обязательствам Украины крайне низок, несмотря на ожидания иностранных инвесторов. Об этом сообщил УНИАН аналитик инвестиционной компании Foyil Securities Владимир ГАБРИЕЛЯН.

По его словам, после переоценки иностранными инвесторами премий за страновой риск Украины во II полугодии 2008 года индекс EMBI+Ukraine превысил уровень в 25%, что указывает на ожидания инвесторами объявления дефолта по государственным обязательствам в ближайшем будущем. Кроме того, отмечает аналитик, международные рейтинговые агентства продолжают регулярно пересматривать суверенные рейтинги Украины и их прогнозы, тем самым усугубляя негативное отношение к Украине.

Вместе с тем, по словам В.ГАБРИЕЛЯНА, по состоянию на 1 января 2009 года валютные резервы НБУ составили 31,5 млрд. долл., в то время как из общей суммы государственного долга в 24,12 млрд. долл. 18,65 млрд. долл. относилось к внешнему государственному долгу.

«Таким образом, даже если украинское правительство окажется неспособным полностью выплатить внешний долг, НБУ сможет оказать поддержку правительству», – отметил В.ГАБРИЕЛЯН. «В любом случае, мы считаем, что выплата купонного дохода сигнализирует о кредитоспособности украинского правительства», – добавил он.

Правительство предлагает ввести коэффициент транспортного сбора в зависимости от возраста автомобиля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий законопроект премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подписала сегодня по результатам совещания с представителями украинского совета автомобилистов.

По заявлению премьера, для автомобилей старше 7 лет предлагается ввести коэффициент 0,7; старше 10 лет – 0,6; старше 15 – 0,5.

В ответ на просьбу автомобилистов вернуть размер транспортного сбора, который действовал в 2008 году, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что это сделать невозможно. При этом она отметила, что новый размер сбора был согласован с автомобилистами, и действующий закон в текущем году не может быть отменен, в том числе и потому, что нужно обеспечить поступления средств для ремонта дорог.

В Украине в 2008 году номинальные доходы населения выросли на 38,3% по сравнению с 2007 годом.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Как отмечается в сообщении, имеющийся доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, за прошлый год увеличился на 38,1%, а реальный имеющийся, определенный с учетом ценового фактора, – на 10,3%.

В декабре 2008 года по сравнению с ноябрем номинальные доходы населения увеличились на 18,6%, а имеющийся и реальный имеющийся доходы – соответственно на 15,2% и 12,8%.

По данным Госкомстата, имеющийся доход в расчете на одного человека в декабре 2008 года составлял 1412 грн. против 1225 грн. в ноябре 2008 года. Расходы населения в январе-декабре прошлого года увеличились на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Прирост сбережений составил 67 млрд. 704 млн. грн.

Совместную координацию и контроль подготовки Украины и Польши к Евро-2012 с 1 марта будет осуществлять новая структура, в состав которой войдут специалисты по двум странам-хозяевам и Европейскому футбольному союзу (УЕФА).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС.

“Эта структура уже создана, мы сейчас подыскиваем руководителя данной компании, и думаю, что на протяжении двух недель этот человек будет найден”, - сказал Г.СУРКИС.

Он добавил, что, собственно, кандидатура уже есть, но “сегодня преждевременно называть фамилию этого человека”.

По словам президента ФФУ, в первый год работы нового органа в Польше и Украине в его составе будет работать 23 сотрудника, которые будет содержаться полностью за счет бюджета УЕФА, и будут размещаться в ФФУ.

На втором и третьем этапах, в 2010-2011 году количество сотрудников увеличится до 200, и им предоставят собственный офис, поиском которого занимается ФФУ.

Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что вся ответственность за выполнение обязательств перед европейскими потребителями относительно объемов и графиков поставок газа лежит на Российской Федерации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV.

Президент отметил, что Украина выполняла, выполняет и будет выполнять все обязательства, вытекающие из существующих легитимных договоров и контрактов по вопросам газоснабжения.

«Я хочу категорически заявить: Украина российский газ не воровала. Украина в полной мере выполнила свою функцию по транзиту, которая предусмотрена соответствующим контрактом двух субъектов ведения хозяйства, - НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром», - подчеркнул глава государства.

В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что президенты стран не могут «рассказывать субъектам ведения хозяйства, как они должны жить, или как должны выполнять контракты».

Президент заметил, что российская сторона в рамках выполнения настоящего контракта официально и формально не заявила никакой претензии. «Поэтому все остальные - это просто политика, вокруг которой, очевидно, ставится цель дискредитировать Украину, поднять еще какой-то международный скандал, устроить еще одно международное шоу», - считает В.ЮЩЕНКО.

“Газпром” должен чувствовать себя ответственным за ежесуточные недопоставки 7 млн. кубометров газа в Польшу, заявил сегодня руководитель польского Министерства иностранных дел Радослав СИКОРСКИЙ. Как передает корреспондент УНИАН, комментируя в Варшаве информацию о готовности российской компании увеличить доставки в Польшу, Р.СИКОРСКИЙ сказал: “Этот газ нам продала RosUkrEnergo, в которой значительным акционером является «Газпром», следовательно, естественно было бы, чтобы он чувствовал себя ответственным за реализацию (этих поставок)».

Он выразил мнение, что решению проблемы могла способствовать встреча премьера Польши Дональда ТУСКА с российским премьер-министром Владимиром ПУТИНЫМ 29 января, после которой польский премьер заявил, что его российский коллега пообещал решить проблему недопоставок газа в Польшу.

Р.СИКОРСКИЙ также выразил надежду, что в условиях экономического кризиса станет более привлекательным проект строительства второй нити Ямальского газопровода через территорию Польши для поставок российского газа в Европу, чем лоббируемый «Газпромом» Nord Stream.

Капитализация ОАО "Газпром" за 2008 год снизилась на 75% - с 340 млрд. долл. до 87 млрд. долл., говорится в мониторинге Минэкономразвития за 2008 год, передает РИА Новости. "Самой дорогой компанией в России остается ОАО "Газпром", капитализация которого к концу 2008 года снизилась до 87 млрд. долл. (с 340 млрд. долл. в конце 2007 года; за год показатель снизился на 75%)", - говорится в документе.

На втором месте по стоимости активов находится ОАО "Роснефть" - 40 млрд. долл. Далее следует ЛУКОЙЛ с капитализацией 27 млрд. долл.

Сбербанк России, занимавший к концу 2007 года третье место по размеру капитализации (100 млрд. дол.), подешевел до 17 млрд. долл. к концу 2008 года.

По приросту капитализации за 2008 года лидерами являются "Химпром" - 50%, "ЯкутскЭнерго" - 40% и "КамчатскЭнерго" - 39%.

В документе отмечается, что большую долю капитализации российского рынка акций составляют компании нефтегазового сектора. На долю десяти крупнейших компаний нефтегазового сектора (около 211 млрд. долл.) приходится порядка 64% рыночной капитализации (330 млрд. долл.), а доля крупнейших десяти компаний составляет порядка 74% (245 млрд. долл.) в общей капитализации российского рынка акций.

Национальный банк Украины утвердил изменения в порядок предоставления банками аудиторских отчетов по результатам ежегодной проверки финансовой отчетности. Об этом сказано в постановлении правления Национального банка Украины №3 от 8 января 2009 года, которое вступит в действие с 13 февраля т.г.

Согласно постановлению, банки обязаны ежегодно не позднее 30 апреля предоставлять НБУ результаты аудиторского отчета. Аудиторский отчет учитывает итог аудитора о соответствии годового отчета финучреждения действительному финансовому состоянию банка. По итогам рассмотрения аудиторского отчета Нацбанк при необходимости проводит встречу с банком и аудитором.

Кроме того, НБУ обязал банки предоставить в Нацбанк до 1 ноября текущего года, за который проводится аудит, заверенную печатью копию договора, заключенного с аудиторской фирмой.

Если руководитель аудиторской фирмы не внесен в реестр, то банк обязан предоставить в соответствующее территориальное управление НБУ (или непосредственно в НБУ) вместе с копией договора копию о внесении аудитора в реестр.

В случае если банк разрывает договор с аудитором, он обязан в трехдневный срок с даты расторжения договора предоставить в НБУ новый договор с другим аудитором с указанием причин расторжения предыдущего договора.

Сегодня торги по доллару на межбанковском валютном рынке открылись котировками 8,04/8,18 грн., к 12:00 спрэд сузился до 8,1550/8,1800 грн. К закрытию ценовые уровни снизились до 8,0800/8,1350 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по доллару на аукционе с ценой отсечения 7,79 грн. Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2190/0,2245 грн., а к 11:00 цены повысились до 0,2225/0,2250 грн. К закрытию торгов цены понизились до 0,2220/0,2245 грн. В России курс доллар-рубль повысился и составил 36,2850 (+0,0199) руб.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2750/1,2835 долл. США. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,2635/10,4725 грн., к 12:00 цены поднялись до 10,4480/10,5100 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне ушли вниз – 10,3515/10,4455 грн.

НБУ на 9 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 6 февраля – 770.0000)

100 EUR – 985.2920 (на 6 февраля – 987.8330)

10 RUR – 2.1166 (на 6 февраля – 2.1207)

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА обратился к генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО по поводу проверки законности и обоснованности действий председателя КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и предоставления им правовой оценки. Последние распоряжения председателя Киевской городской государственной администрации Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО относительно утверждения тарифов на тепловую энергию и установления, согласования тарифов на коммунальные услуги должны быть должным образом проверены правоохранительными органами, заявил В.БАЛОГА.

Антимонопольный комитет Украины требует от Министерства транспорта и связи и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Украины разработать и нормативно утвердить методику определения обоснованной стоимости проездных билетов длительного действия. В свою очередь Киевская городская государственная администрация должна пересмотреть стоимость таких проездных билетов с учетом требований методики.

По этому поводу Комитет сегодня предоставил официальные рекомендации органам власти, сообщает официальный сайт АМК.

Так, Комитет требует от министерств в месячный срок ввести порядок, которым предусмотреть четкую и прозрачную процедуру расчета стоимости проездных билетов на проезд в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях.

Порядок формирования тарифов на проездные билеты длительного действия должен быть согласован с рядом ведомств, включая Комитет, и утвержден нормативным актом, зарегистрированным в Министерстве юстиции.

Обеспокоенность Комитета вызывает тот факт, что, как показывает практика, в результате отсутствия такого порядка, например, КГГА закладывала разное количество поездок в стоимость проездного билета.

«Мы выполняли решение мэра, поэтому ввели убыточный тариф, - отметил на заседании Комитета полномочный представитель КГГА – начальник Главного управления по вопросам ценовой политики Василий ЯСТРУБИНСКИЙ. – Действительно, система оплаты проезда в городском транспорте далека от совершенства, поскольку на сегодня не существует порядка определения стоимости проездных билетов. Однако ни один документ не обязывает нас отменить проездные. Введение билетов – добрая воля КГГА».

В то же время и.о. председателя Антимонопольного комитета Украины Александр МЕЛЬНИЧЕНКО подчеркнул: «Нас не устраивает ситуация с проездными билетами в Киеве, ведь невозможно с точки зрения экономической обоснованности понять, почему их стоимость за месяц увеличилась в разы. Изменение цены должно происходить по единым правилам, как в столице, так и в других городах. Поэтому введение нормативного порядка расчетов проездных билетов и адекватный пересмотр их стоимости является единственно правильным путем».

В АМК подчеркивают, что по продолжительным настояниям Комитета Минтранссвязи ввело в марте 2007 года приказ №191 «Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги городского электрического транспорта (метрополитена)», а МинЖКХ в феврале 2007 года – приказ №96 «Об утверждении Порядка формирования тарифов на услуги городского электрического транспорта (трамвай, троллейбус)». Данные документы четко регламентируют механизм формирования тарифа на одноразовый проезд в городском транспорте.

В Верховной Раде Украины сегодня зарегистрирован проект постановления “Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств нарушения Конституции Украины и законов Украины, принятия незаконных распоряжений должностными лицами Киевской городской государственной администрации (исполнительного органа Киевского городского совета)”. Соответствующая информация обнародована на официальном веб-портале ВР.

Проект подготовлен народными депутатами Владимиром ЯВОРИВСКИМ (БЮТ), Сергеем ГОРДИЕНКО (КПУ), Григорием СМИТЮХОЙ (Партия регионов) и Виктором СИНЧЕНКО (Блок Литвина).

В объяснительной записке к проекту постановления говорится, что основанием для внесения постановления стали факты системных нарушений законов Украины председателем Киевской городской государственной администрации, приведенных в многочисленных обращениях, жалобах граждан и установлении фактов нарушения действующего законодательства решениями судов, вступивших в законную силу.

“Для изучения определенных в данной объяснительной записке вопросов и другой имеющейся информации как в СМИ, так и в обращениях граждан относительно нарушений Конституции Украины и действующего законодательства и с целью их устранения необходимо образовать временную следственную комиссию”, - говорится в проекте постановления.

Авторы проекта отмечают, что целью деятельности ВСК является привлечение к ответственности председателя Киевской городской государственной администрации за нарушение Конституции Украины, законов Украины, прав и законных интересов граждан.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал ряд поручений в связи с попыткой силового захвата ОАО «Квазар». Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА, отметив, что внимание к ситуации на этом предприятии Президент привлек во время совещания по вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты прав собственности, которое состоялось 3 февраля.

По информации пресс-службы Президента, в сентябре 2008 года корпорация КМ SECURЕ CORP обратилась в государственные органы по поводу попытки захвата ОАО «Квазар», в частности путем изменения владельцев и юридического адреса этого предприятия. Одним из главных оснований для проведения операций по лишению прав собственности акционера на принадлежащий ему пакет акций было решение Хозяйственного суда г. Киева, результатом чего был ряд постановлений об открытии исполнительного производства и требований государственного исполнителя отдела Государственной исполнительной службы Святошинского районного управления юстиции в г. Киеве.

29 декабря 2008 года третье лицо обратилось в Подольскую райгосадминистрацию г. Киева с заявлением о потере свидетельства о государственной регистрации юридического лица ОАО «Квазар». На основании поданных документов было выдано новое свидетельство о регистрации и внесены изменения в Единый государственный реестр относительно изменения юридического адреса ОАО и его руководителя. На основании этих документов осуществлялась перерегистрация во всех государственных органах и банках, в которых открыты счета предприятия. При этом настоящее свидетельство о регистрации находилось у руководства компании.

15 января 2009 года была осуществлена попытка силового захвата ОАО «Квазар».

Законные владельцы ОАО «Квазар» несколько раз обращались в Подольскую райгосадминистрацию с письмами, в которых предупреждали о возможных попытках мошенничества. Однако эти обращения были оставлены без реагирования.

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