Интерпол объявил в международный розыск экс-руководителей страховой компании "Оранта"

Интерпол объявил в международный розыск бывших главу наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олега Спилку и члена набсовета Александра Тыминского по просьбе Украины.

Об этом УНИАН сообщили в юридической фирме «Ильяшев и Партнеры», представляющей интересы «БТА Банка» (Казахстан) – крупнейшего акционера НАСК «Оранта».

По информации юристов, Спилка и Тыминский обвиняются в расхищении имущества НАСК «Оранта» на сумму более 10 млн долл. Согласно материалам уголовного производства, в 2008 году они организовали схему передачи подконтрольной фирме прав на товарные знаки НАСК «Оранта». Цена сделки составила 6 млн грн. Два месяца спустя те же знаки были переданы обратно «Оранте» в аренду сроком на пять лет, за что страховая компания заплатила свыше 65 млн грн. В 2009 году по аналогичной схеме был произведен вывод средств при продаже и обратной покупке НАСК «Оранта» долей в уставном капитале ООО «Гарант-Асистанс», в результате которых компании был нанесен ущерб в размере 16 млн грн.

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Также сообщается, что Нацполиция предъявила подозрение гражданам Спилке и Тыминскому по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) с санкцией до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как известно, СК «Оранта» основана в 1921 году. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах». Компания является членом Лиги страховых организаций Украины, Украинской федерации страхования, Моторного (транспортного) страхового бюро Украины, Ядерного страхового пула и других профессиональных объединений.

Основными владельцами компании являются «БТА Банк», Казахстан (35,1700%), кипрские компании Backwood Holding Limited (13,7400%) и Geswood Holdings Limited (11,2800%).

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