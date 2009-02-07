В случае отставки правительства начнется анархия

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что в случае выражения парламентом недоверия правительству в Украине началась бы анархия. Об этом он сказал в эфире канала “Интер.

По словам председателя ВР, в случае отправки 5 февраля правительству в отставку в Украине была бы “анархия - мать порядка”, поскольку Кабинет Министров Украины исполнял бы обязанности, а в ВР “вообще никто бы не приходил, никто бы не работал”.

В.ЛИТВИН считает, что рассмотрение вопроса в парламенте о ситуации в стране и действиях власти в условиях кризиса было сведено к выяснению “политических счетов на фоне крайне истощенной Украины”. Он добавил: “мы продолжаем ту практику, которая началась в 1985 году, когда ГОРБАЧЕВ разрешил говорить, и мы до сих пор говорим беспрестанно, но никаких решений не принимаем”. Он отметил, что необходимо не призывать к проведению “круглого или квадратного стола” (В.ЯНУКОВИЧ предложил провести круглый стол по вопросу достижения договоренностей о проведении досрочных президентских и парламентских выборов - УНИАН), а совместно принимать решения. Он отметил, что оппозиция не предлагает программ выхода из кризиса.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что сегодня “страна больна” и можно спорить, кто ее “довел до болезни”. В то же время он добавил, что неуместно говорить как и у “кровати больного человека”, что “тебе плохо и ты завтра будешь умирать”, потому что это как минимум аморально. Он считает, что нужно работать над выведением страны из кризиса совместно. “Нужно прекратить аморальщину по отношению к стране”, - добавил председатель ВР.

В эфире возникла дискуссия между В.ЛИТВИНОМ и лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Отвечая на обвинение В.ЯНУКОВИЧА о провальной работе правительства, возглавляемого Юлией ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИН спросил, была ли такая же точка зрения у Партии регионов, когда они 8 декабря “были за шаг” до подписания коалиционного соглашения с БЮТ. В ответ В.ЯНУКОВИЧ призвал не “делать заявлений, как на Одесском привозе”. Он отметил, что не нужно говорить на всю страну, “кто с кем целуется”. “Вы целуетесь, и мы вам не завидуем”, - добавил лидер Партии регионов. По его мнению, некорректным является разговор о том, “с кем собирались или не собирались подписывать что-то”.