Украина и Молдова обсудили график поведения

В Кишиневе 6 февраля состоялись украинско-молдавские консультации относительно обеспечения реализации Графика решения первоочередных вопросов украинско-молдавских отношений от 1 февраля 2008 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, украинскую делегацию на консультациях возглавлял заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ, молдавскую – заместитель министра экономики и торговли Республики Молдова Тудор КОПАЧ. Стороны рассмотрели состояние выполнения Графика и констатировали определенный прогресс в реализации его положений в 2008 году. В частности, было отмечено возобновление процесса урегулирования имущественных отношений между двумя сторонами, а также подчеркивалась важность начала процесса демаркации центрального участка украинско-молдавской государственной границы.

Украинская и молдавская делегации актуализировали положения вышеупомянутого Графика с учетом достигнутого прогресса.

Стороны достигли договоренности об ускорении урегулирования вопросов взаимного признания прав собственности и завершения договорно-правового оформления украинско-молдавской государственной границы.

Главы делегаций подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Молдавская сторона выразила благодарность за предоставление Украиной энергоресурсов в период газового кризиса в январе 2009 года.