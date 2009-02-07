Ситуация с «Фаиной» под личным контролем Президента

Ситуация с освобождением украинских моряков судна «Фаина» остается под личным контролем Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом заявила сегодня пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

По оперативной информации, сообщила И.ВАННИКОВА, после дозаправки «Фаины» необходимым количеством легкого горючего с борта океанского буксира ВМС США «Катавба» экипажу удалось запустить дизель-генератор - это позволило возобновить работоспособность систем жизнеобеспечения судна, навигационного оборудования и средств связи.

Команда «Фаины» завершила подготовку главного двигателя к работе в штатном режиме, и 6 февраля около 22.00 (по киевскому времени) судно начало самостоятельное движение курсом к кенийскому порту Момбаса под охраной американского корабля «Масон».

По состоянию на утро 7 февраля, скорость движения «Фаины» составляет около 3-4 узлов в час.

«С целью обеспечения безопасности экипажа «Фаины» на борту судна продолжают находиться бойцы подразделения спецназначения ВМС США. По результатам проведения медицинского осмотра состояние здоровья моряков признано удовлетворительным, все они выявили готовность продолжить выполнение рейса. На судно доставлены запасы продуктов питания и питьевой воды на пять суток, а также белье», - сообщила И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля пираты отпустили украинское судно "Фаина" с грузом оружия на борту, которое удерживали более четырех месяцев.