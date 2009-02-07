СМИ: РФ выдвинула Украине дополнительные условия по кредиту

Российская сторона выдвинула ряд дополнительных условий получения Украиной пятимиллиардного кредита от Российской Федерации, окончательное согласование условий которого должно состояться через неделю в Москве.

Об этом сообщает газета "Зеркало недели" (№ 4 (732) от 7 - 13 февраля в 2009 г.), ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, в первом раунде переговоров о предоставлении Украине пятимиллиардного кредита, который состоялся в Москве в пятницу, 6 февраля, от украинской стороны приняли участие заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ, а также ряд представителей Министерства иностранных дел и Национального банка.

Как сообщил источник «ЗН» в украинской делегации, в ходе сегодняшней встречи с министром РФ Алексеем КУДРИНЫМ был выдвинут целый ряд дополнительных условий получения Украиной кредита. В частности, российская сторона ожидает от украинской: ратификации соглашения о так называемом «нулевом варианте» (так называется договор о разделе имущества бывшего СССР, по которому Россия берет на себя все долги Союза, но остальные бывшие республики отказываются от своих претензий на любое имущество СССР); решения Украиной вопросов с собственностью бывшего СССР за рубежом; решения спорных вопросов с российской собственностью в Украине; признания Украиной в качестве государственного долга долгов украинских предприятий перед Внешэкономбанком СССР.

При этом предварительные финансовые условия возможного займа пока держатся в секрете до утверждения сторонами.