Внешняя реклама: реформа по-киевски

Украина уже который год находится в стадии реформирования. И хотя само слово «реформа» подразумевает нововведение, которое должно кардинально улучшить ситуацию в той или иной сфере, этого на практике, к сожалению, в большей степени не происходит. Один из таких негативных и ярких примеров – реформа рынка внешней рекламы в Киеве. Она, кстати, длится уже пять лет. И если отбросить годы, которые приходятся на период правления «Януковича и Ко», то все равно сегодняшняя ситуация в принципе ничем не отличается от «темного» прошлого. Взяв за основу реформы правильный принцип – очищение города от засилья рекламы, дабы сделать его по-европейски привлекательным, на самом деле действия чиновников откровенно ведут к монополизации рынка, что традиционно имеет коррупционный душок, к уничтожению малого и среднего бизнеса, а также к потерям миллионных доходов столичного бюджета.

Рекламная история

Сама реформа стартовала в январе 2012 года с утверждения Киевсоветом концепции развития внешней рекламы в столице, которая предусматривала существенное сокращение количества щитов в городе. Но вот только на этом реформа и закончилась.

В 2014 году ее «реанимировал» мэр столицы Виталий Кличко. «В Киеве остро стоит проблема с засильем рекламы. Например, в Европе существуют жесткие правила ее размещения. У нас таких правил нет, поэтому по всему городу установлены многочисленные билборды и лайтбоксы, которые перекрывают исторические сооружения, памятники, и, выходит, что мы живем посреди сплошной рекламы. Такого «рекламного беспорядка» в столице больше не будет», - заявил тогда мэр.

Первым его шагом стало распоряжение о разработке новой концепции развития этого сегмента рынка.

Время шло, и уже спустя два года - в 2016-ом, поменяв несколько раз глав КП «Киевреклама», предприятия осуществляющего контроль в рекламной сфере столицы, Кличко признал провал: «Уже много времени мы говорим о вопросе рекламы, однако до сих пор, давайте будем откровенны, системных изменений в этой сфере не произошло».

Действительно, ничего не произошло, лишь одно было сделано - с 2015 года заморозили выдачу разрешений на размещение рекламных щитов. И Кличко снова принимает ряд «действенных» решений.

Он повышает в должности Наталью Гончарову, которая до этого времени в течение года исполняла обязанности главы КП «Киевреклама», назначив ее руководителем отдела рекламы при Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА. Причем это мэр делает официально заявив, что в рекламной сфере Киева за время правления Гончаровой главной рекламной коммунальной компанией ничего не сделано. Так же Кличко подписывает распоряжение о назначении своего заместителя Алексея Резникова ответственным за организацию и проведение реформы в сфере наружной рекламы столицы.

Главная задача, которая ставилась перед Резниковым, - сделать город более комфортным, убрав лишнюю рекламу, создав четкие, прозрачные, понятные правила для рекламного бизнеса, «построить такую систему предоставления разрешений и контроля, в которой не будет места коррупции». И за выполнение задания взялись рьяно.

Все для избранных

Что же стало результатом активной работы новой команды? А вышло следующее: несмотря на то, что действия многих разрешений для операторов рекламного рынка приостановлено, а некоторые из них уже исчерпали себя во времени и составлен список демонтажа щитов, огромная масса конструкций стоит на своем месте. Причем платежи в бюджет города с «незаконных» билбордов не платятся, а годовой бюджет всей наружной рекламы Киева составляет 190-200 млн грн.

Исполнительный директор Ассоциации внешней рекламы Киева Максим Чаленко в комментарии напомнил, что как-то Резников заявил, что официально бюджет Киева составляет около 40 млрд грн, и 200 млн от рекламы – капля в море. «Согласен, деньги не очень большие, но тогда давайте я возьму его (Резникова – УНИАН) за руку и отведу в детский садик, куда ходят мои дети, – где нужно окна вставить, где нет песка на площадке, где нужно покрасить стены. Разве лишними в такой ситуации могут быть 200 миллионов?», - резюмировал Чаленко.

Получается, деньги городу не нужны, а вот чиновникам, видимо, очень даже. Ведь понятно – если щиты, отведенные под демонтаж, не срезаются, значит чиновникам выгодно кое-кого «не обижать», и вряд ли это делается на альтруистских началах. Участники рынка говорят, что ежемесячно в карман ответственных работников заносятся десятки тысяч долларов, чтобы рекламные конструкции остались нетронутыми, причем нетронутыми до принятия концепции развития рекламного рынка Киева. И они остаются нетронутыми исключительно у крупных компаний, «благодарность» которых в цифровом исчислении весомая. Операторы считают, что налицо – монополизация рынка.

«Сейчас происходит монополизация рынка внешней рекламы. Удовлетворяется «свой» оператор, который будет приносить конкретным чиновникам доходы. При этом убиваются малый и средний бизнес. Понятно, крупная компания имеет финансовую стабильность, решает высокие по цене вопросы – зачем иметь 50 операторов на рынке Киева, когда можно с 10 компаниями все «порешать». Ситуация – реально критическая. Чиновники не понимают главного: фактически вложения всех крупных компаний – иностранные инвестиции, а в среднем и мелком бизнесе остаются отечественные инвесторы, которые вкладывают в украинскую экономику. Зарабатывая, они, приобретают отечественные продукты, товары, опять-таки вкладывают в свою страну. А 70% средств, заработанных инвестором, уйдут за границу. Очень печально, что власти этого не осознают», - отметил Чаленко.

Более категоричен в своих выводах народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй. По его мнению, на рекламном рынке Киева создается новая коррупционная схема: «Это – монополия, это - коррупционная схема, схема обогащения чиновников. И они каждый раз будут так поступать: сначала заведут (на рынок) одного, потом его же сами порежут, а потом будут заводить другого, того, кто даст больше, и больше не в бюджет города, а именно в карман казнокрада».

Эксперты считают, что реформа наружной рекламы в Киеве не реализуется, так как власть не прислушивается к предложениям бизнеса, который не против сокращения объемов рекламных щитов, наоборот - готов это сделать, но на равных для всех условиях. И готов платить за стоящие щиты, считая, что сначала необходимо принять честные правила развития рынка рекламы в Киеве, а не бороться и уничтожать малый и средний бизнес. Ведь процесс «реформирования» уже и так тянется более пяти лет. И нет никакой уверенности, что закончится он в этом году. Зато деньги будут плыть в карман не чистых на руку чиновников - люди будут продолжать «заносить конверты», чтобы конструкции простояли до нужного времени.

Между тем, есть среди пострадавших от действий властей и те, кто пытается восстановить справедливость через суд. Как рассказал Максим Чаленко, его ассоциация уже прошла инстанции Фемиды несколько раз. Причем дела выигрывали. Но столичные чиновники свои обязательства игнорируют. Как и выплату возмещения за испорченные демонтажем конструкции.

«Мы подали в суд, выиграли первую инстанцию, апелляцию, мы уже много разных судов прошли. Кроме того, у нас есть решение суда повторно рассмотреть нашу заявку. Заметьте, не выдать, а лишь рассмотреть. Видимо, это делалось с учетом подключения админресурса. Так что - не все так просто. Еще есть решение суда с формулировкой «повторно рассмотреть», на что мы подали кассацию. Суд понимает это следующим образом: у рабочего органа есть только два права – отказать и предоставить. Если правом «отказать» он уже воспользовался, и суд признал такое решение незаконным, то другого решения как «предоставить» у рабочего органа не остается. Но все затягивается во времени», - рассказал Чаленко.

Вот таким образом идет реформа рекламной сферы Киева. Но придумывать реформаторский «велосипед» не нужно. В мире все давно придумано. Причем даже в Украине есть свои примеры наведения порядка в данном сегменте. Так, в Виннице это сделали за пять лет. И все работает, механизмы выстроены с точки зрения и интересов города, интересов операторов, все улицы приведены в порядок, стоят современные красивые конструкции.

Почему же в Киеве ничего не получается? Может, просто нет диалога власти с бизнесом? Или первой такой процесс не интересен…

И опять все для «своих»

«Почему власть Киева не слушает предложения бизнеса? Вывод только один – она заводит своих бенефициаров. Это – недопустимо», - заявил экс-заместитель главного архитектора Киева Виктор Глеба.

Как пояснили участники рынка, ничего прозрачного и справедливого так и не произошло. Все действует по «серому» принципу, как и в прошлые годы. Каждый приход новой власти традиционно ознаменовывался тем, что появлялись «свежие» люди и выдавали разрешения на установку внешней рекламы именно «своим», потом формировали небольшое агентство и заводили его на рынок.

Такие «свои» есть и у нынешних городских чиновников. В период, когда никому даже не продлеваются разрешения, компаниям «Алего», МСА Групп были выданы более ста новых.

Что касается первой - в апреле 2017 года народный депутат В. Куприй обратился с открытым обращением к мэру Киева Виталию Кличко, в котором заявил о признаках коррупции в КГГА в сфере внешней рекламы. По его утверждению, специалисты КП «Киевреклама» не выполнили приказ Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации в части демонтажа 93 рекламных бордов ООО «Алего». При этом, как утверждает народный депутат, в самом департаменте о невыполнении приказа знают и даже покрывают работников КП «Киевреклама».

Более того, по данным Куприя, вместо проведения срочного демонтажа рекламных средств и контроля за выполнением приказа, КП «Киевреклама», должностные лица Департамента градостроительства и архитектуры КГГА предоставили возможность ООО «Алего» внести изменения в разрешительные документы в части увеличения площади рекламных средств, по сути, легализируя незаконные до этого лишние площади.

Нардеп усматривает в таких действиях признаки коррупционного злоупотребления и требует провести проверку КП «Киевреклама». Стоит отметить, что в то время, когда происходили перечисленные народным депутатом события, КП возглавляла Наталья Гончарова, а сейчас она курирует предприятие в качестве руководителя отдела рекламы при Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Кстати, о нечистых делах в сфере рекламы в столице говорит и тот факт, что оперативники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с Генеральной прокуратурой осенью 2016 года задержали с поличным работника отдела рекламы одного из департаментов Киевской городской администрации, который требовал 52 тысячи гривен взятки за решение вопроса о размещении объектов наружной рекламы. Причем следствием проверялась его причастность к еще ряду такого же порядка эпизодов. Правда, судьба взяточника пока не известна.

Относительно второй компании - МСА Групп. В августе 2016 года, в то время, когда никто фактически из операторов не получал разрешения на установку рекламных конструкций, эта фирма получила их десятки, а впоследствии через свой сайт продавала всем желающим.

Как писали СМИ, 28 сентября 2016 года на заседании рабочей группы Антикоррупционного совета при Киевском городском голове был поднят вопрос о выборочной выдаче разрешений на размещение рекламных конструкций в Киеве. Но он так и остался «на рассмотрении». Кстати на официальном сайте компании пишется: «Предоставим услуги по согласованиям рекламных конструкций и информационных вывесок, как в комплексе, так и поэтапно».

Без политики никуда

Что можно ожидать на рекламном рынке Киева - если уменьшится число конструкций вдвое, то спрос на размещение рекламы увеличится пропорционально. Для операторов, которые останутся на рынке, это - огромный плюс. И они будут верой и правдой служить тому, кто им дал возможность сохранить свои позиции. Особенно это просматривается в период выборов. Таким образом, под видом очистки Киева от навязчивой рекламы на самом деле решаются политические задачи. А тем временем убивают на корню малый и средний бизнес, а ведь именно он является двигателем экономики любой страны. Чтобы подобного не происходило, нужно просто выписать четкие правила. Если они будут понятны и прозрачны на несколько лет вперед, то предприниматели будут инвестировать в рынок.

Концепцию развития рынка внешней рекламы столицы должен в ближайшее время рассмотреть на сессии Киевсовет. Но она уже вызывает массу вопросов. Причем со стороны компетентных специалистов. О ее несостоятельности в своих выводах, в частности, заявили Управление правового обеспечения деятельности Киевского городского совета, Государственная регуляторная служба Украины, а также профильные комиссии Киевсовета. Но документ все равно проталкивают на голосование. Комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы, получив рекомендации о необходимости приведения проекта решения о будущем рекламного рынка Киева в соответствии с действующим законодательством, в срочном порядке провела 15-минутное заседание, а голосованию предшествовал короткий доклад председателя комиссии Алексея Окопного: «... Фактически это заключение не содержит каких-либо конкретных замечаний и рекомендаций». Поэтому останавливаться на замечаниях юристов комиссия посчитала ненужным. Их вывод был отклонен единогласно.

«Собственно столичные депутаты взяли и просто отклонили правовое заключение Управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета проекта решения Киевского городского совета «О внесении изменений в решение Киевского городского совета от 26 января 2012 № 20/7357 «Об утверждении концепции развития наружной рекламы в городе Киеве», - написал в Фейсбуке предприниматель Александр Плива.

Кстати, операторы в случае принятия концепции на сессии Киевсовета заявляют о том, что подадут в суд.

«Наша ассоциация приняла решение, что в случае голосования по принятию концепции мы будет подавать в суд, оспаривать решение», - сказал Чаленко.

По его словам, любая концепция подразумевает развитие, улучшение. А концепция рынка внешней рекламы Киева по своей сути является ограничением.

«При ее подготовке чиновники, представители власти должны были сесть за стол переговоров с бизнесом, но это сделано не было. Концепция подразумевает сокращение более чем на 70% количества внешней рекламы в Киеве, что противоречит антимонопольным принципам. Мы предлагали поэтапное сокращение. При таких условиях мелкий и средний бизнес не сможет функционировать», - подчеркнул Чаленко.

Он также отметил, что «все говорит о том, что никто не собирается прислушиваться к советам, а делает ставку на быстрое голосование по «правильно» выписанному документу».

Остается только напомнить депутатам Киевсовета, от которых зависит, как будет развиваться главный город страны, - европейской столице Украины необходим цивилизованный конкурентный рынок наружной рекламы, действующий по честным и прозрачным правилам, которые позволяли бы развиваться бизнесу и учитывали интересы жителей города.

***На момент выхода статьи на сессии Киевсовета 85 депутатов из 99 зарегистрированных поддержали принятие новых правил размещения рекламы в столице, согласно которым количество конструкций должно сократиться к концу 2018 года на 75%.

Нина Сорока