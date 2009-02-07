Соколовский: Кабмин тайно ведет кредитные переговоры с Кремлем

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что в Москву отбыла правительственная делегация для тайных переговоров с Россией о получении специального кредита.

Об этом он сказал в эфире телеканала “Интер”.

“В Москву тайно поехала делегация от правительства для проведения переговоров о специальном кредите для предупреждения банкротства НАК “Нафтогаз Украины”, - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он отметил, что “в техническом задании впервые с 1994 года связывается вопрос получения кредитов от Российской Федерацией с ратификацией договора о «нулевом варианте». По словам Уполномоченного, на такие действия должен реагировать и парламент, и коалиция, и оппозиция. “Конечно, Президент Украины отреагировал и требует, чтобы безотлагательно такие незаконные действия были прекращены и честно украинскому народу было сказано, что происходит с НАК “Нафтогаз Украины”, - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ. По его мнению, “нужно принять все меры, чтобы этого государственного монополиста, который должен бюджету давать доход, а не из бюджета и от людей сосать, спасти”.

Он отметил, что доведение до банкротства связано с ценами на газ, которые зафиксированы в договоренностях, подписанных 19 января. По его словам, в 2009 году “возникнет большая дырка” в “несколько десятков миллиардов гривень” из-за разрыва между ценой газа, за которой он приобретен, и ценой его продажи.

Между тем, в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров опровергают заявления Уполномоченного Президента по вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО о том, что в Москву якобы выехала правительственная делегация для проведения „тайных переговоров”.

Как сообщает газета "Зеркало недели" (№ 4 (732) от 7 - 13 февраля в 2009 г.), ссылаясь на собственные источники, российская сторона выдвинула ряд дополнительных условий получения Украиной пятимиллиардного кредита от Российской Федерации, окончательное согласование которых должно состояться через неделю в Москве.

По данным издания, в первом раунде переговоров о предоставлении Украине пятимиллиардного кредита, который состоялся в Москве в пятницу, 6 февраля, от украинской стороны приняли участие заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ, а также ряд представителей Министерства иностранных дел и Национального банка.

Как сообщил источник «ЗН» в украинской делегации, в ходе встречи с министром РФ Алексеем КУДРИНЫМ был выдвинут целый ряд дополнительных условий получения Украиной кредита. В частности, российская сторона ожидает от украинской: ратификации соглашения о так называемом «нулевом варианте» (так называется договор о разделе имущества бывшего СССР, по которому Россия берет на себя все долги Союза, но остальные бывшие республики отказываются от своих претензий на любое имущество СССР); решения Украиной вопросов с собственностью бывшего СССР за рубежом; решения спорных вопросов с российской собственностью в Украине; признания Украиной в качестве государственного долга долгов украинских предприятий перед Внешэкономбанком СССР.

При этом предварительные финансовые условия возможного займа пока держатся в секрете до утверждения сторонами.