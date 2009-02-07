Литвин поддержит досрочные выборы в парламент

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин готов поддержать проведение досрочных выборов в парламент при условии отказа от участия в них политических сил, которые есть сегодня в Верховной Раде.

Об этом председатель ВР сказал 6 февраля в эфире канала «Интер», комментируя инициативу лидера Партии регионов Виктора Януковича о проведении досрочных выборов, в частности в парламент.

По словам Литвина, такие выборы можно провести, если «все, кто есть в Верховной Раде Украины, не будут принимать участие в повторных выборах».

По его мнению, иначе «изменятся только оттенки, а все остальное останется так, как оно есть».