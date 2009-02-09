Моряки “Фаины” хотят вернуться домой самолетом

Члены экипажа судна “Фаина” по прибытии в Кению хотят вылететь оттуда самолетом в Киев.

Об этом они сказали 7 февраля во время телефонного разговора с Уполномоченным Верховной Рады Украины Ниной КАРПАЧЕВОЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмана.

Члены экипажа также сказали, что питьевая вода, еда и постельное белье уже доставлены на борт «Фаины» американскими военными. Теперь надлежит обеспечить судно технической водой. Чтобы не терять времени на остановку судна, моряки попросили сбросить воду с вертолета.

Как сообщал УНИАН, судно «Фаина» было захвачено пиратами 25 сентября прошлого года у берегов Сомали. В составе экипажа судна – 17 граждан Украины. На борту «Фаины» находятся 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении.

4 февраля сомалийские пираты получили 3,2 млн. долл. выкупа за украинский сухогруз и покинули его.

После этого судно “Фаина” начало движение своим ходом в порт Мумбаса (Кения) под охраной американского корабля.

Родственники моряков “Фаины” требуют снять весь экипаж с судна сразу по прибытии в кенийский порт.