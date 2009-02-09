На Буковине все общежития передадут в коммунальную собственность

Глава Черновицкой областной госадминистрации Владимир КУЛИШ подписал распоряжение о передаче общежитий в собственность территориальных общby.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черновицкой ОГА, в этом документе руководитель области рекомендует городским общинам и дает задание органам исполнительной власти во всех районах области и областном центре до 31 марта этого года разработать и утвердить местные программы по этому вопросу.

До июля этого года на Буковине специально созданные в районах и городах комиссии проведут инвентаризацию всех общежитий, подадут соответствующие решения на утверждение органов государственной власти и органов местного самоуправления. Руководство ОГА рассчитывает на то, что уже до октября удастся начать процесс принятия общежитий в собственность территориальных обществ.

С целью проработки механизма реализации права жителей общежитий на приватизацию занятого ими в общежитиях жилья создана областная постоянная комиссия, председателем которой назначен заместитель председателя ОГА Виталий УСИК.

Комиссия будет рассматривать спорные вопросы относительно порядка предоставления жилой площади в общежитиях предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, проблемы, которые возникают при вселении или переселении граждан из общежития, будет отслеживать соблюдение требований законодательства относительно обеспечения жилищных прав жителей общежитий, а также будет вносить предложения для законодательного урегулирования вопроса о реализации прав жителей на приватизацию занятого ими в общежитиях жилья, отмечается в сообщении пресс-службы.

Аналогичные комиссии будут работать в районах области, Черновцах и Новоднестровске.