АНОНС на 9 февраля 2009 г.

Президент Украины Виктор Ющенко осуществит рабочую поездку в Ивано-Франковскую область, где будет присутствовать при запуске котельной. Это первый объект коммунальной теплоэнергетики на основе возобновляемых источников энергии (древесина), который способен обеспечить теплом жилой микрорайон. Планируется, что Президент проведет совещание по вопросам приоритетных направлений деятельности в сфере энергоэффективности и энергосбережения. В мероприятии также примут участие руководители соседних с Ивано-Франковской областей.

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Под председательством премьер-министра Украины Юлии Тимошенко состоится совещание по развитию сельскохозяйственных потребностей кооперации и обеспечения доступа крестьян к торговле на городских рынках.

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Состоится пресс-конференция Украинской Строительной Ассоциации (УСА) на тему: «Конфликт вокруг строительства по ул. Красноармейской, 35-37. Быть ли руинам в центре Киева?». В пресс-конференции примут участие: председатель Совета директоров УСА Лев Парцхаладзе, член Совета директоров УСА Владимир Горащенко, заслуженный архитектор Украины Лариса Скорик, исполнительный директор УСА Сергей Грабар.

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Состоится круглый стол на тему: «Конфликт между перевозчиками и Минтранссвязи относительно реформирования отрасли автомобильного транспорта». Участники: заместитель министра Минтранссвязи - председатель Госавтотрансадминистрации Леонид Сергиенко, председатель автотранспортников Киевской области Виталий Арефьев, председатель ВОО «Профессиональный союз таксистов Украины» Василий Попик, исполнительный директор ассоциации «Автоперевозчиков Киевской области» Алексей Павленко, президент ВОО «Союз перевозчиков Украины» Богдан Ляшук, председатель правления ОО «Союз водителей» Сергей Овчинников и другие.

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11-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Частная инициатива против правительственной бюрократии. План реформирования налоговой и разрешительной системы от группы „За Украину!”. Участники: Вячеслав Кириленко - народный депутат Украины, председатель депутатской группы “За Украину!”; Ксения Ляпина - народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, представитель группы “За Украину!” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Аккредитация на месте по редакционным удостоверениям.

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Состоится пресс-конференция народного депутата Украины, члена фракции „НУ-НС” в ВР, экс-мэра г. Киева Александра Омельченко на тему: „Киевская весна - 2009: пустой бюджет, платная медицина, повышенные тарифы!”.

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Состоится пресс-конференция на тему: «Газовые переговоры подписаны. Что дальше?» В пресс-конференции примут участие: председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик; исполнительный директор Альянса «Новая энергия Украины» Павел Качур. Будут обсуждаться вопросы: возможности замещения импортного газа газом собственной добычи; внедрение энергосбережения; использование альтернативных видов энергии.

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Состоится брифинг Интернет Ассоциации Украины. Будут рассматриваться вопросы: Инициативы ИнАУ по обеспечению безопасности в украинском сегменте Сети как часть мероприятий по проведению 10 февраля в Украине Дня безопасного Интернета; Актуальные вопросы отечественной ІКТ-отрасли в свете подготовки к проведению 13 февраля Конгресса «Украина на пути к информационному обществу». Участники: члены Правления ИнАУ Александр Ольшанский и Иван Петухов.

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Состоится встреча Председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина с Председателем Стортинга Королевства Норвегия Торбёрном Ягландом.

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В Одесской области пройдет акция дальнобойщиков под лозунгом “Работу – своим!!”. В 10-00 дальнобойщики Одесской области двинутся колонной от Клеверного моста в направлении Киева и, двигаясь на минимальной скорости, создадут затор на трассе. Участники акции хотят обратить внимание на свои проблемы – демпинг перевозчиков из других областей, задолженности одесских фирм-экспедиторов. Одновременно, в 10-00, начнется митинг под зданием Одесской областной администрации