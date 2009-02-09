В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС Украины объявило на понедельник, 9 февраля, штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба ведомства.

"На территории Крыма ожидаются сильные ливни, усиление юго-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, местами - до 25 метров в секунду", - говорится в сообщении пресс-службы. Это четвертое штормовое предупреждение, объявленное на полуострове с начала года. Две снежные лавины 7 января засыпали дорогу на гору Ай-Петри, которая является самым популярным в Крыму местом зимнего отдыха. Микроавтобус и два легковых автомобиля, которые в этот момент спускались с горы, застряли в снежных завалах, к счастью, никто не пострадал.