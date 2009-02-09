«Решение суда ООН по Змеиному – это здоровый компромисс»

Президент Украины Виктор Ющенко считает здоровым компромиссом решения Международного суда ООН относительно острова Змеиный.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV в воскресенье вечером.

В.Ющенко подчеркнул, что украинская дипломатия “сделала блестяще дело” и урегулировала очень сложную проблему в двусторонних отношениях Украины и Румынии.

“Это не является вопросом победы кого-то над кем-то. Это здоровый компромисс”, - сказал Президент.

Он также обратил внимание на то, что после решения суда морская территория между двумя государствами распределена 2,1:1 в интересах Украины. Более того, с 26 разведанных месторождений нефти и газа нашей стране отошло 21 месторождение. “И после этого называть это поражением – рука не поднимается. Мы не проиграли. Мы нашли исключительно здоровый способ через верховенство международного права найти ответ в конфликте, который стоил нам миллиарды и миллиарды долларов за последние 15-17 лет”, - отметил глава государства.

Также В.Ющенко выразил мнение, что решение Международного суда позволит вывести отношения между Украиной и Румынией на новый уровень.

Как сообщалось, 3 февраля Международный суд ООН в Гааге (Нидерланды) вынес решение, в котором отметил, что о.Змеиный не может считаться частью прибрежной линии Украины в определении срединной линии при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны. Международный Суд ООН также решил не учитывать диспаритет в длине прибрежной линии Украины и Румынии в Черном море при делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны.

Дело о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море находилось в суде по инициативе Бухареста с 2004 года. 16 мая 2006 года Украина подала в Международный суд ООН контрмеморандум.

Румынская сторона обратилась в суд, поскольку считала, что остров Змеиный является не островом, а скалой. В свою очередь Украина доказывала, что о.Змеиный все же является островом, и длина украинской части побережья напротив спорных территорий составляет 1058 км, а румынской – 258 км. Соответственно, по убеждению Украины, спорные территории шельфа необходимо было разделить в пропорции 1 к 3: 53,3 тыс. кв. км – за Украиной, 21,9 тыс. кв. км – за Румынией.

Остров Змеиный является территорией Украины, что закреплено в договоре о добрососедстве и сотрудничестве между Украиной и Румынией 1997 года.