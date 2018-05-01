Баланс недели: рост вопреки, пенсионный "непрофессионализм" и урожай под снегом

В Украине не утихают споры политиков и экспертов о последствиях для экономики страны торговой блокады оккупированных Россией территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). В частности, Национальный банк заявил, что блокада ОРДЛО привела к падению выпуска горно-металлургической продукции, а также к ухудшению производственной динамики смежных отраслей.

В последнем отчете НБУ за апрель сказано, что после роста ВВП Украины на 4,8% в годовом выражении в четвертом квартале 2016 года рост ВВП в первом квартале 2017 года замедлился до 3% на фоне торговой блокады.

Но, чтобы самому не испугаться и МВФ не насторожить, Национальный банк решил добавить, что влияние блокады уже удалось нивелировать, благодаря улучшению условий торговли, высокому внешнему спросу и устойчивой инвестиционной активности.

Кстати, ранее НБУ прогнозировал более страшные потери для отечественной экономики из-за блокады. Теперь ситуация резко изменилась. Ведь о необходимости блокады заявил гуру украинской политики - директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, по словам которого, торговая блокада оккупированных территорий Донбасса хоть и будет иметь негативные экономические последствия, но позволит сформировать в Украине качественно новый общественный договор о локализации развязанной Россией гибридной войны и консолидации вокруг вопросов национальной безопасности.

В рост украинской экономики верит и министр финансов Александр Данилюк, который сейчас находится с официальным визитом в Вашингтоне. В частности, он заявил, что в связи с блокадой оккупированных территорий Донбасса прогноз роста экономики пришлось пересмотреть в сторону понижения.

«На этот год мы ожидали рост на 3%. К сожалению, мы понизили этот прогноз на 1 п.п. - до уровня около 2%. Причина этому – захват боевиками квазиреспублик при поддержке России украинских предприятий на оккупированных территориях, которые платили налоги в украинский бюджет», - сказал Данилюк, подтвердив макропрогноз Международного валютного фонда, озвученный ранее.

При этом он заверил, что о сценариях экономического коллапса речь не идет, поскольку украинским властям удалось стабилизировать экономику. В то же время, как утверждают многие эксперты, с такими темпами роста экономики Украине понадобятся годы, чтобы выйти на уровень 2012-го.

Стоит отметить, что министр финансов не питает иллюзий. По его словам, Украине предстоит проделать огромную работу, чтобы создать свое экономическое чудо. Ведь рост экономики на 2% - это не тот рост, которого ожидают люди и ради которого проводятся реформы в стране.

Между тем, премьер-министр Владимир Гройсман, без лишней скромности, похвастался достижениями правительства и заявил, что Украина может за следующие три года совершить экономический прорыв, который ощутят граждане.

«Мы удержали ситуацию, мы выстояли в сложных условиях и вышли на экономический рост. Мы подняли вдвое минимальную зарплату, подняли зарплату учителям и врачам, начали масштабные дорожные работы, определили приоритеты», - сказал Гройсман.

«Мы получаем рост, а это - стабильная валюта, качественные доходы, умеренная безработица. Это скажется на настроении людей», - добавил глава правительства, в очередной раз напомнив о приоритетных реформах до конца 2017 года.

Пенсионная реформа под присмотром «ужасных непрофессионалов»

Интересно в течение недели было наблюдать за дискуссией вокруг вопроса – успеет ли Украина провести в отведенные сроки, задекларированные в Меморандуме с МВФ реформы?

Безусловно, в первую очередь, речь идет о пенсионной реформе. Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что Украина уже на 99% согласовала пенсионную реформу с миссией Международного валютного фонда.

«Сегодня мы находимся на завершающем этапе подготовки пенсионной реформы, думаю, одна-полторы недели - и работа будет завершена. Мы договорились, что окончательные детали будем согласовывать в режиме видеоконференции. Мы работаем над законопроектом параллельно, мы не ждем согласования с МВФ окончательных деталей, 99% самой реформы согласованы. Остались технические моменты. Мы не ждем официального утверждения по результатам переговоров с МВФ для перехода к следующему этапу. Много времени для подготовки окончательного законопроекта не потребуется», - сказал министр.

«Есть несколько ключевых условий для получения следующего транша. Очень важной является пенсионная реформа. Без пенсионной реформы не будет транша», - пояснил ситуацию министр финансов Данилюк.

Можно предположить, что дискуссия о пенсионной реформе идет непросто, если вице-премьер Павел Розенко публично обвинил главу миссии МВФ в «ужасном непрофессионализме».

«После слов «эксперта», что «основная структура пенсионной системы не изменилась с советских времен», пропало всякое желание читать весь этот бред до конца», - написал Розенко на своей странице в Facebook.

«Ну а сентенции на тему введения второго уровня - вообще «no comment». Человек просто не понимает, что это такое и как оно все работает... Ужасный непрофессионализм», - добавил вице-премьер.

Кстати, неизвестно, как еще в Верховной Раде отнесутся к правительственной пенсионной реформе. Пойти на очередное повышение пенсий (а для этого нужно 11 млрд грн) – все готовы. А вот попытка увеличить пенсионный возраст может вызвать противодействие со стороны народных избранников.

В Министерстве экономического развития и торговли заявили УНИАН, что правительство Украины не успеет еще с одной очень важной реформой – вряд ли будут созданы наблюдательные советы в 15 крупнейших государственных компаниях до конца июня 2017 года. Задержка возникает из-за того, что органы управления должны внести изменения в уставы каждого предприятия, где создаются набсоветы. В Минэкономразвития отметили, что в обязательном порядке набсоветы будут созданы на госпредприятиях, стоимость активов которых свыше 2 млрд грн, или чистый доход превышает 1,5 млрд грн в год. Для всех остальных предприятий решение о создании набсовета отдано на усмотрение органа управления и не является обязательной практикой.

Был «шатун», теперь – «балчун»

«Укрзализныця» решила в очередной раз поднять на ноги бизнес, заявив о вероятности повышения тарифов на грузовые перевозки на 22-25% уже с июня. В компании аргументируют это необходимостью обновления подвижного состава и обещают направить на эти цели все средства, полученные от повышения тарифов.

«Мы получили задание снова откорректировать наш финплан, и на следующей неделе на заседании правления будет рассмотрен новый финплан, где заложено повышение тарифов с 1 июня. Конечно, мы хотим, чтобы это повышение было в границах 22-25%... Мы ожидаем (получить – УНИАН) около 7 млрд грн, если с 1 июня (состоится повышение грузовых тарифов – УНИАН), и за счет этого будем еще корректировать наши инвестиционные планы», - сказал член правления «Укрзализныци» Иренеуш Василевский в ходе II Украинского инфраструктурного форума в Киеве.

Полученные от повышения тарифов средства «Укрзализныця» уже который раз обещает инвестировать в обновление устаревшего вагонного парка и строительство новых вагонов. Однако украинский бизнес в обещания железнодорожников мало верит и выступает против очередного резкого повышения тарифов. На его стороне и министр инфраструктуры Владимир Омелян, по мнению которого, прежде, чем повышать тарифы, нужно побороть коррупцию на железной дороге. А для этого надо уволить главу «Укрзализныци» Войцеха Балчуна.

«Контракт должен был быть расторгнут уже на втором месяце работы Балчуна, но этот вопрос должен быть решен на Кабмине в мае этого года. Я буду однозначно голосовать за его увольнение с должности», - заявил Омелян, добавив, что глава «Укрзализныци» по истечении срока контракта должен будет отчитаться перед правительством об итогах своей работы.

Кстати, «Укрзализныця» вместе с Антимонопольным комитетом решили поставить под удар главную отрасль в вагоностроении – литейную. На уходящей неделе стало известно, что Антимонопольный комитет по просьбе малоизвестных компаний разрешил «Укрзализныце» закупать в Китае сделанное по заказу российских оружейных баронов вагонное литье 2012-2013 годов выпуска, использование которых в России впоследствии было категорически запрещено из-за соображений защиты рынка и безопасности.

По мнению финансового директора публичного акционерного общества «Кременчугский сталелитейный завод» Ростислава Дуброва, разрешение АМКУ на закупку «Укрзализныцей» вагонокомплектов в Китае противоречит действующему законодательству Украины и, скорее, сужает конкуренцию. В частности, согласно Закону «О железнодорожном транспорте», вся поставляемая на железную дорогу продукция должна быть сертифицированной и соответствовать нормам безопасности. Кроме того, Дубров указал на тот факт, что Украина ввела новый ГОСТ на литье (32400) и все литье, произведенное с декабря 2016 года в Украине для нужд «Укрзализныци» должно строго соответствовать ему. «Но, пожалуй, самое главное - кто даст гарантии, что произведенная в 2012-2013 годах китайскими предприятиями продукция соответствует действующим сегодня в Украине техническим стандартам? Игнорирование технических норм и стандартов в вагоностроении может привести к огромным разрушениям и человеческим жертвам. И кто гарантирует, что после неминуемой гибели отечественного литейного кластера «Укрзализниця» не попадет в зависимость от импорта из Китая или той же России?», - заявил Дубров.

Интересно, что решение АМКУ и желание «Укрзализныци» сделать ставку на «китайский вагонокомлект» явно противоречит заявлениям премьер-министра Владимира Гройсмана, которой неоднократно призывал при реализации программы вагоностроения главную роль отводить отечественным производителям.

Удар циклонов

На уходящей неделе сразу два циклона нагрянули в Украину. Один прошелся по востоку страны, за два дня там выпала месячная норма осадков в виде снега, а с юга Украину накрыл циклон Петер.

В начале уходящей недели температура опускалась до «минус» 4 градусов ночью на фоне вторжения арктического воздуха. В шести областях Украины в результате дождя с мокрым снегом и шквальных порывов ветра были обесточены 152 населенных пункта.

По мнению главного синоптика сайта Opogode.ua Натальи Диденко, ухудшение погодных условий и заморозки угрожают будущему урожаю плодовых деревьев.

«Кратковременное похолодание может быть опасно для нежного цвета фруктовых деревьев. А что уж говорить о длительном охлаждении?», - написала она в Facebook.

Помимо фруктовых, под угрозой оказались и зерновые культуры. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, к началу уходящей недели украинские аграрии засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми 2,6 млн га, а это около 36% от прогнозируемой площади посева.

В связи с ухудшением погодных условий и заморозками аграрии вынуждены были замедлить ход весенней посевной кампании.

По данным консалтингового агентства «УкрАгроКонсалт», аграрии засеяли ранними зерновыми и зернобобовыми на 3,5% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Наибольшие опасения у экспертов вызвали посевы кукурузы. На данный момент ее высеяно в два с половиной раза меньше, чем в прошлом году.

«Ухудшение погодных условий может привести к тому, что планы Минагропрода (4,5 млн га) могут быть выполнены не в полном объеме», - отметили в «УкрАгроКонсалт».

Однако, к концу уходящей недели в Минагропроде заверили, что ухудшение погодных условий и заморозки существенно не повлияют на будущий урожай озимых и яровых культур. А после стабилизации погоды эксперты проведут тщательный осмотр посевов культур и многолетних насаждений, на основе которого определят объемы возможных потерь.

Александр Куницкий