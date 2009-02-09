ГЛАВНОЕ на 9 февраля (вечер)

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Хроника дня

Ситуация вокруг 5 млрд. долл. займа у России развивается дальше

Украина просила у России кредит в 5 млрд. долл., но официального обращения пока не поступало. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов России.

«На прошлой неделе в Министерстве финансов Российской Федерации состоялись двусторонние консультации с представителями Министерства финансов Украины по их просьбе. Украинская сторона высказала просьбу оценить возможность предоставления Россией кредита в размере 5 млрд. долл. на покрытие дефицита бюджета Украины. По просьбе Минфина России Минфин Украины предоставит дополнительную информацию о текущем состоянии украинской экономики», - говорится в сообщении Министерства финансов РФ.

Отмечается, что официального обращения от Украины по поводу предоставления указанного кредита ни в Правительство РФ, ни в Минфин России не поступало.

Тем временем Виктор ЮЩЕНКО считает, что попытка украинского правительства позаимствовать у России кредит в 5 млрд. долларов является "ущербной" для Украины и несет угрозу национальным интересам Украины.

Об этом глава государства заявил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

"Те консультации, как их называют теперь, по 5 млрд. долларов кредита от России, - это продолжение ущербной, безликой политики украинского правительства", – заметил В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что такие темы, как государственный бюджет Украины и его дефицит, а также размер государственного долга, касаются не только правительства и его руководителя, но и каждого гражданина Украины.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в результате правительственного планирования бюджета дефицит составляет, ориентировочно, 31 млрд. гривен, и еще около 45 млрд. гривен планируется направить на рекапитализацию банков.

«Это дефицит, который говорит, что правительство не может адекватно реагировать на существующие сегодня вызовы. Это правительство, которое не хочет предлагать политику изменений и реформ. Это правительство, которое просто проводит дальше политику популизма, и это опасно», – сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО снова предложил правительству отказаться от такого уровня, по сути, неконтролируемого дефицита бюджета. В этом контексте он предостерег от ситуации, когда Украина снова получит гиперинфляцию. «Украина может попрощаться с одноразрядной инфляцией», – убежден глава государства.

По его словам, уже сегодня ни один эксперт не подтвердит заложенный в бюджете показатель инфляции в 9,5%. «Эта дискуссия касается судьбы каждого гражданина», – подчеркнул Президент, указав, что сейчас правительство не может контролировать инфляцию.

В.ЮЩЕНКО назвал недопустимым ведение переговоров о внешнем заимствовании на значительную сумму в 5 млрд. долларов в засекреченном режиме. Сами же переговоры, по словам Президента, подтверждают, что правительство не может финансово обеспечить собственную бюджетную политику.

«Такое залповое заимствование побуждает такое же залповое обслуживание», – сказал он.

Комментируя последние договоренности по газу, Президент выразил мнение, что, очевидно, их неотъемлемой частью «могла быть договоренность политическая, которая предусматривает кредитование, потому что никакой другой формой обслуживать такую цену (на газ) Украина не может».

«Потому те консультации, как они осторожно сегодня называются, на получение 5 млрд. дол. кредита с российской стороной, является продолжением ущербной, безликой политики украинского правительства. Это кредит, который приводит к разрушению как экономического процесса, так и процессов образования бюджета», – сказал Президент.

Отдельно В.ЮЩЕНКО высказался по поводу информации о политических шагах, осуществление которых может стать условием получения кредита от России.

По его убеждению, "это ведет к разрушению Украины - как экономической, так и политической. Ведь правительство не знает, как покрыть ту политику, которую сформировало в бюджетной сфере. Я считаю, что это неответственная и бездумная политика правительства. Потому нам нужно дождаться первых результатов этих консультаций, которые проводятся на рабочем уровне».

Глава государства не исключает, что это влечет за собой не только политические, но и экономические риски, начиная от принятия "нулевого варианта".

«Я не выпишу директив на проведение международных переговоров на эти договоренности, - отметил Президент Украины. – Я считаю, что в такой ситуации, когда правительство решается на тотальное заимствование из-за границы, эта политика глубоко не продумана. Это политически опасная политика, и несет угрозу национальным интересам Украины».

Президент заявил, что окончательные комментарии можно будет давать, когда будет официально поставлен вопрос о проведении международных переговоров на эту тему.

Сегодня был обнародован ряд важных финансовых новостей

Валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в январе уменьшились на 8,3% или на 2 млрд. 722,86 млн. долл. США - до 28 млрд. 820,43 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном в среду на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за январь составил 10 млрд. 996,8 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило минус 1 млрд. 611,2 млн. дол. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам января составил 2 млрд. 109,8 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, - 767,5 млн. долл., объем валюты, проданной населению, - 1 млрд. 342,3 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) уменьшились за прошлый месяц на 623,3 млн. долл. и на 30 января 2009 года составили 13 млрд. 044,6 млн. долл.

В октябре прирост РЭОК (реального эффективного обменного курса) гривни относительно декабря 2007 года составлял 18,4%, что было обусловлено преимущественно ускорением инфляции в Украине, уровень которой на 11,1 п.п. превышал ее взвешенный показатель по странам - основным торговым партнерам. В то же время вклад курсовой составляющей в увеличение РЭОК гривни составлял 7,3% по причине укрепления на протяжении августа-октября 2008 года доллара США относительно ряда свободно конвертированных валют, включая евро, фунт стерлингов, швейцарский франк и т.д.

В Нацбанке отмечаеют, что в 2008 году РЭОК гривни снизился относительно декабря 2007 года на 14,8%. Изменения, которые состоялись в его динамике на протяжении последних двух месяцев прошлого года, были вызваны преимущественно номинальной девальвацией гривни относительно валют стран - основных торговых партнеров Украины. Так, в ноябре-декабре номинальный эффективный обменный курс (НЭОК) гривни снизился на 32%.

В целом в 2008 году НЭОК гривни уменьшился на 25,2%, что способствовало соответствующему снижению РЭОК гривни. Однако превышение отечественной инфляцией ее уровней в странах - основных торговых партнерах Украины на 10,4 п.п. привело к более умеренному уменьшению РЭОК.

В Украине монетарная база в январе уменьшилась на 3,6% (по сравнению с январем 2008 года выросла на 32,1%) – до 180 млрд. грн. При этом денежная масса уменьшилась на 4,6% (по сравнению с январем 2008 года выросла на 25,7%) – до 491,8 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, объем наличности вне банков в январе уменьшился на 3% – до 150,2 млрд. грн. В то же время ее удельный вес в структуре денежной массы на протяжении января вырос до 30,5% по сравнению с 30% на начало месяца.

Восстановление в последний день месяца проведения операций овернайт позволило остановить тенденцию уменьшения объемов корсчетов банков, которая наблюдалась во второй половине месяца. В целом по итогам января объем корсчетов банков снизился на 2,2% – до 18,2 млрд. грн.

Национальный банк в январе осуществил операции по рефинансированию банков на общую сумму 4,7 млрд. грн., из них кредиты овернайт составили 2,2 млрд. грн., другие краткосрочные кредиты – 2,5 млрд. грн.

Средневзвешенная процентная ставка по рефинансированию за январь составила 17% годовых, в том числе по кредитам овернайт – 16,8%, по другим краткосрочным кредитам – 17,1%

Национальный банк Украины в январе осуществил операции по мобилизации средств банков на сумму 1,4 млрд. грн.

Средства правительства в национальной валюте на счетах НБУ в январе увеличились на 3% – до 8 млрд. грн., при этом изменение объема средств значительного влияния на динамику корсчетов банков не оказывало.

Объем обязательных резервов, сформированных банками в январе, составил 16,5 млрд. грн.

Средневзвешенная стоимость кредитов в национальной валюте в январе увеличилась с 21,6% до 26,5%, в иностранной – уменьшилась с 12,6% до 10,4%. Интегральная ставка по кредитам увеличилась с 19,4% до 21,9%.

Средневзвешенная стоимость депозитов в национальной валюте в январе увеличилась с 13% до 15,9%, в иностранной – с 8,2% до 8,6%. Интегральная ставка по депозитам увеличилась с 11,2% до 12,7%.

Объем кредитных вложений в январе уменьшился на 1,6% – до 722,6 млрд. грн. Объем кредитов юридическим лицам снизился на 1,4% – до 453,7 млрд. грн. Кредиты, предоставленные физическим лицам, в январе увеличились на 1,8% – до 268,9 млрд. грн.

Общий объем депозитов в январе уменьшился на 7,4% – до 185,4 млрд. грн. Депозиты юридических лиц уменьшились на 12,9% – до 80,4 млрд. грн. Депозиты физических лиц уменьшились на 2,8% – до 105 млрд. грн.

Валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в январе уменьшились на 8,3% или на 2 млрд. 722,86 млн. долл. США - до 28 млрд. 820,43 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном в среду на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за январь составил 10 млрд. 996,8 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило минус 1 млрд. 611,2 млн. дол. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам января составил 2 млрд. 109,8 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, - 767,5 млн. долл., объем валюты, проданной населению, - 1 млрд. 342,3 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) уменьшились за прошлый месяц на 623,3 млн. долл. и на 30 января 2009 года составили 13 млрд. 044,6 млн. долл.

В октябре прирост РЭОК (реального эффективного обменного курса) гривни относительно декабря 2007 года составлял 18,4%, что было обусловлено преимущественно ускорением инфляции в Украине, уровень которой на 11,1 п.п. превышал ее взвешенный показатель по странам - основным торговым партнерам. В то же время вклад курсовой составляющей в увеличение РЭОК гривни составлял 7,3% по причине укрепления на протяжении августа-октября 2008 года доллара США относительно ряда свободно конвертированных валют, включая евро, фунт стерлингов, швейцарский франк и т.д.

В Нацбанке отмечаеют, что в 2008 году РЭОК гривни снизился относительно декабря 2007 года на 14,8%. Изменения, которые состоялись в его динамике на протяжении последних двух месяцев прошлого года, были вызваны преимущественно номинальной девальвацией гривни относительно валют стран - основных торговых партнеров Украины. Так, в ноябре-декабре номинальный эффективный обменный курс (НЭОК) гривни снизился на 32%.

В целом в 2008 году НЭОК гривни уменьшился на 25,2%, что способствовало соответствующему снижению РЭОК гривни. Однако превышение отечественной инфляцией ее уровней в странах - основных торговых партнерах Украины на 10,4 п.п. привело к более умеренному уменьшению РЭОК.

Национальный банк Украины разрешил банкам самостоятельно, на собственный риск, с учетом финансового состояния их заемщиков–физлиц, реструктуризировать предоставленные кредиты.

Об этом говорится в постановлении правления НБУ № 49 от 5 февраля 2009 г., размещенном на официальном сайте Нацбанка.

Кроме того, данным постановлением банкам разрешено осуществлять оценку финансового состояния заемщиков и состояния обслуживания долга без учета факта реструктуризации при условии, что кредитным договором установлен срок погашения основного долга и/или процентов/комиссий не реже чем раз в месяц и заемщик обеспечивает выполнение обязательств своевременно и в полном объеме.

Также НБУ разрешил банкам повышать на один уровень категорию реструктуризированной кредитной операции по заемщикам, которые отнесены к классам „Б”, „В” и „Г” и которые на протяжении последних шести месяцев обслуживают долг на уровне «хорошо».

Рекомендуется осуществлять реструктуризацию задолженности с соблюдением следующих принципов:

создание условий для обеспечения возобновления платежей по кредиту путем продления сроков действия договоров и/или уменьшения ежемесячных платежей до приемлемого уровня, исходя из финансовых возможностей заемщика;

избегание конфликта интересов банка и клиентов во время реализации залога по кредиту;

неприменение штрафных санкций (пени, штрафов) по реструктуризированным кредитам в случае обеспечения выполнения заемщиками условий дополнительного договора или досрочного их погашения.

В постановлении также указано не применять к банкам мер воздействия за нарушение экономических нормативов, если оно вызвано ростом курса инвалют.

Банки должны обеспечить поэтапное (ежемесячное) уменьшение суммы разбалансированности между активами и пассивами (больше года) в случае ее превышения над суммой фактически оплаченного зарегистрированного уставного капитала до 1 ноября 2010 г.

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,0350/8,1850, к 11:00 спрэд сузился 8,0600/8,1800, а к 12:00 цены выросли 8,1250/8,1950. К закрытию ценовые уровни установились на следующих значениях 8,1400/8,1700.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 16:15 Национальный банк Украины вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,7900.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2200/0,2260, а к 12:00 цены повысились 0,2230/0,2265. К закрытию торгов цены откатились 0,2230/0,2255. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ (Система электронных торгов) по результатам торгов составил 36,0025 (-0,2825).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2891/92, а к 16:00 выросли 1,3068/69. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,3430/10,5665, к 11:00 цены ушли вверх 10,3840/10,5690. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 10,6225/10,6915.

НБУ на 10 февраля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 770.0000 (на 9 февраля – 770.0000)

100 EUR – 1001.6160 (на 9 февраля – 985.2920)

10 RUR – 2.1314 (на 9 февраля – 2.1166)

Новости для киевлян

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО опять подписал указ об отмене решений председателя Киевской городской государственной администрации о повышении коммунальных тарифов для юридических лиц.

Как говорится в указе, текст которого размещен на сайте Президента, он подписан в соответствии с частью восьмой статьи 118 Конституции Украины, частью второй статьи 43 Закона Украины «О местных государственных администрациях».

Президент своим указом отменил как противоречащие части четвертой статьи 13 и частям третьей и четвертой статьи 42 Конституции Украины, статье 25 Хозяйственного кодекса Украины, пункту 2 статьи 7, пункту 2 части первой статьи 20, части третьей статьи 31 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», статьи 6 Закона Украины «О местных государственных администрациях», постановлению Кабинета министров от 10 июля 2006 года №955 «Об утверждении Порядка формирования тарифов на производство, транспортировку, снабжение тепловой энергией и услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой» и экономически необоснованные, неэффективные по ожидаемым результатам:

распоряжение председателя Киевской городской государственной администрации от 5 февраля 2009 года №127 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию и установление, согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению холодной и горячей водой и водоотводу холодной и горячей воды для других потребителей»;

распоряжение председателя Киевской городской государственной администрации от 5 февраля 2009 года №128 «Об утверждении тарифов на тепловую энергию и установление, согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению холодной и горячей водой и водоотводу холодной и горячей воды для бюджетных учреждений» в части приравнивания предприятий, учреждений и организаций к бюджетным учреждениям при применении тарифов на тепловую энергию, на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению холодной и горячей водой и водоотводу холодной и горячей воды.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кроме того, Виктор ЮЩЕНКО обещает принять жесткие меры, если в Киеве не будет продуманной тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом он заявил на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Я не могу поддержать политику города, когда идет беспардонное повышение тарифов на услуги, на тепло, на водоотвод, квартплату», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что уже не первым своим указом обязывает мэра Киева привести коммунальные тарифы в соответствие с обоснованными нормами.

«Я ожидаю от киевской мэрии более продуманной линии. Если этой линии не будет, очевидно, нужно обратиться в Генеральную прокуратуру, другие службы, чтобы они сделали соответствующие проверки и выводы относительно соблюдения законности по данным вопросам», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент напомнил, что существуют рекомендации об уровне тарифов с учетом себестоимости и доходности, и еще раз призвал руководствоваться этими рекомендациями.

«Они дают ответ, как обеспечить на доступных условиях снабжение услугами и работу ЖЭКов. Я бы очень хотел, чтобы меня услышали в местной власти. Если этого не будет, я буду предпринимать более жесткие шаги», - сказал Президент.

Он выразил надежду, что власти Киева серьезно отреагируют на те претензии, которые сегодня есть у общины города, и в ближайшее время этот вопрос будет решен.

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