АНОНС на 10 февраля 2009 г.

Президент Украины Виктор Ющенко примет участие в заседании Совета национальной безопасности и обороны. Вопросы: О неотложных мероприятиях по обеспечению энергетической безопасности Украины; О необходимости внесения изменений в Государственный бюджет на 2009 год. На заседание приглашены все члены СНБОУ, руководство аппарата СНБО и руководство национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины». По итогам заседания в пресс-центре Секретариата Президента Украины состоится брифинг для СМИ.

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Конституционный Суд Украины обнародует принятое 3 февраля с.г. Решение по делу по конституционному представлению Верховной Рады Автономной Республики Крым о соответствия Конституции Украины (конституционности) пунктов 1, 4, 8, 10, подпункта „б“ подпункта 2 пункта 13, пунктов 14, 17 разделу І Закона Украины „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об осуществлении государственного архитектурно-строительного контроля и содействии инвестиционной деятельности в строительстве“. После обнародования Решения состоится пресс-конференция судьи-докладчика по делу Павла Ткачука.

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Представительство Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в г. Киеве проведет общественное обсуждение проектов распоряжений КГГА «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые лечебно-профилактическими государственными и коммунальными заведениями здравоохранения», которым предлагается ввести новые тарифы и платные услуги медицинского характера в лечебных заведениях г. Киева.

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В конференц-зале Южного вокзала ст. Киев-Пасажирсский состоится выставка постельного белья, отдельных предметов инвентаря (подушки, матрасы и т.п.), посуды и аксессуаров, которыми комплектуются пассажирские вагоны с целью определения лучшего производителя. В мероприятии примут участие: министр транспорта и связи Украины Иосиф Винский, генеральный директор “Укрзалізниці” Михаил Костюк, начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин и другие должностные лица.

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Пресс-конференция на тему: "Принес ли Новый год освобождение от табачной экспансии?". Будут презентованы результаты национального исследования рекламного рынка табачных изделий. Участники: Ирина Швец, Львовское представительство Гражданской сети ОПОРА; Василий Косый, Киевское представительство ГС ОПОРА; глава Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали Василий Костецкий.

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Состоится брифинг при участии заместителя председателя Государственного комитета Украины по земельным ресурсам Владимира Кулинича и директора Проекта «Выдача государственных актов на право собственности на землю в сельской местности и развитие системы кадастра» Сергея Кубаха на тему: «Перспективы создания системы земельного кадастра в Украине: законодательное урегулирование защиты прав собственности на землю».

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Состоится пресс-конференция президента Ассоциации украинских банков Александра Сугоняко на тему: «Снятие банковских проблем и выход из экономического кризиса - в преодолении политического кризиса».

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12-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «ЗАО «DiaWest - Компьютерный мир», итоги деятельности за 2008 год”. Руководство компании расскажет о результатах деятельности DiaWest в 2008 году, а также поделится опытом эффективного применения антикризисных мероприятий в условиях экономического кризиса, в частности их влиянии на динамику развития компании. Участники: председатель правления Анатолий Балюк, директор департамента розничной сети Юрий Чебернин, руководитель департамента маркетинга и рекламы Иван Урсулов.

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Пресс-конференция Украинской торгово-промышленной конфедерации на тему: "О необходимости срочной отмены дискриминационной платы за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями". Участники: президент Украинской торгово-промышленной конфедерации Владимир Демчак; вице-президент Украинской торгово-промышленной конфедерации Вячеслав Сокерчак; ген.директор Украинской торговой ассоциации Игорь Кишко; директор по корпоративным вопросам "Метро Кэш энд Керри Украина" Петр Кабан.

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Состоится брифинг министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексея Кучеренко на тему: "Коммунальные тарифы: мифы и реальность".

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В Фонде государственного имущества Украины состоится пресс-конференция и.о. председателя ФГИУ Дмитрия Парфененко.

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Пресс-конференция на тему: “Украинская гривня: свободное падение продолжается?”. Приглашены: Виктор Лисицкий, экс-руководитель группы советников НБУ, член совета предпринимателей при КМУ; Олег Соскин, директор Института трансформации общества; Эрик Найман, финансовый эксперт.

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Круглый стол на тему: "Увеличение капитализации банковской системы Украины: проблемы и перспективы". Участники: Алексей Кущ, советник президента Ассоциации украинских банков; Андрей Фоменко, директор по исследованиям и анализу, группа DCH; Александр Пономаренко, начальник управления внешних заимствований Банка "Финансы и Кредит"; Наталия Нападовская, начальник управления по связям с общественностью Банка "Финансы и Кредит".