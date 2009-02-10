Прокуратура обязала КГГА отменить повышение коммунтарифов для юрлиц

Прокуратура Киева признала незаконными и обязала Киевскую городскую государственную администрацию отменить свои решения от 5 февраля этого года о повышении стоимости жилищно-коммунальных услуг для юридических лиц.

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре г. Киева.

Как отмечается в тексте решения прокуратуры, «...распоряжения Киевской городской государственной администрации приняты с нарушением требований действующего законодательства и подлежат отмене».

В частности, обращают внимание в прокуратуре, КГГА по указанному поводу был нарушен месячный срок для принятия замечаний и предложений от физических и юридических лиц, их объединений.

Кроме того, проекты регуляторных актов, разрабатываемые местными органами исполнительной власти, подлежат согласованию с соответствующими территориальными органами, в данном случае – с Государственным комитетом Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в Киеве. Впрочем, в нарушение требований закона проекты распоряжений с соответствующими документами в это представительство не подавались, а, следовательно, не согласовывались.

Кроме того, как отметили в столичной прокуратуре, органы местного самоуправления утверждают тарифы на жилищно-коммунальные услуги в размере экономически обоснованных расходов на их производство, расчеты по которым осуществляют и подают их производители и исполнители.

Однако в ходе проверки установлено, что распоряжениями КГГА для АК «Киевэнерго» и ЗАО «ЭК «Дартеплоцентраль», а также производителей и исполнителей коммунальной и других форм собственности не были согласованы тарифы на услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой при отсутствии предоставленных им выводов Государственной инспекции по контролю за ценами в г. Киеве об экономическом обосновании расходов на указанные услуги.

Учитывая изложенное, прокуратура столицы требует отменить как противоречащие законодательству, распоряжения КГГА о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

«Протест останавливает действие указанных решений и подлежит обязательному рассмотрению в установленный законом десятидневный срок», - отмечается в сообщении прокуратуры.

Как сообщалось, 5 февраля председатель КГГА Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал новые распоряжения о повышении тарифов на коммунальные услуги для бюджетных организаций и юридических лиц, в то же время выделив 427 столичных промышленных предприятий, тарифы для которых приравнял к бюджетным. Новые тарифы для них установлены на уровне, который приблизительно вдвое выше существовавшего до первого повышения в ноябре 2008 года.

В свою очередь Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 9 февраля снова отменил эти решения председателя КГГА.