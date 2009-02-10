«Киевэнерго» переходит на мазут

АК "Киевэнерго" приобрела 53 тыс. тонн мазута для производства электрической энергии на общую сумму 126 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, мазут приобретен за счет проведения ремонтов и оплаты за газ.

"Покупка мазута произведена за счет недоплаты "Киевэнерго" за полученный газ ДК "Газ Украины", - цитирует пресс-служба комментарий финансового директора АК "Киевэнерго" Михаила УТКИНА.

Переговоры с производителями мазута о его закупке АК "Киевэнерго" вела самостоятельно. Стоимость одной тонны мазута составляет 2 380 грн. при средней на рынке в 2 500 грн. за тонну. Приобретенного «Киевэнерго» топлива достаточно для работы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 до 1 марта текущего года.

«Киевэнерго» с ноября 2008 года не получает от Киевской городской госадминистрации оплаты по разнице тарифов на теплоснабжение между установленными городской властью и экономически обоснованными затратами компании на производство и подачу теплоносителя. Накопленный долг, согласно актам сверки между АК "Киевэнерго" и КГГА, составляет 1 млрд. 300 тыс. грн.

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