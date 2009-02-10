КГГА: банк «Киев» должен городу 3,5 млн. грн.

Киевская городская государственная администрация требует от акционерного коммерческого банка «Киев» перечислить коммунальному предприятию «Главный информационно-вычислительный центр» средства, оплаченные киевлянами за коммунальные услуги через филиалы банка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной горгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, жители Киева, которые оплатили в январе и феврале 2009 года счета за жилищно-коммунальные услуги в АКБ «Киев» и его отделениях, стали заложниками неудовлетворительного финансового состояния банка, ведь оплаченные средства не поступили на распределительный счет КП «Главный информационно-вычислительный центр» и, соответственно, - на счета жилищных организаций и организаций-поставщиков коммунальных услуг.

По информации КГГА, по состоянию на 9 февраля 13 тыс. 662 жителя оплатили счета за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 3 млн. 548 тыс. 393,57 грн.

При этом, по данным КГГА, банк «Киев» продолжает принимать платежи от населения за жилищно-коммунальные услуги и не отправлять средства по назначению.

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