Секретариат Президента не исключает отставки Черновецкого

В Секретариате Президента не исключают отстранения Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности главы Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ.

По его словам, такой вариант возможен, если Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и в дальнейшем будет принимать решения в нарушение законодательства, в том числе и относительно повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Р.ЖУКОВСКИЙ напомнил, что вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уже не в первый раз отменил решение председателя КГГА о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для предприятий и коммунальных учреждений, поскольку оно было принято с нарушением законодательства.

При этом Р.ЖУКОВСКИЙ отметил, что, по его мнению, в случае отстранения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА, не произойдет нарушения законодательства, в частности закона о столице, в соответствии с которым должность мэра совмещается с должностью председателя КГГА. «В любом случае нельзя нарушать закон, даже если понимаешь ограничение административной ответственности», - сказал Р.ЖУКОВСКИЙ.

Подробнее читайте в УНИАН Бизнес-онлайн