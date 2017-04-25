В Twitter появился фейковый аккаунт главы НБУ Гонтаревой

В социальной сети Twitter появилась учетная запись главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе НБУ, аккаунт является фейковым, поскольку глава Нацбанка не имеет персональной учетной записи в каких-либо социальных сетях.

По информации пресс-службы, единственный источник информации в соцсетях о Национальном банке и его руководстве – это каналы центрального банка в Twitter и Facebook.

Как сообщал УНИАН, хакеры взломали страницу в Twitter компании Sony Music Global, после чего в аккаунте появилась запись о смерти певицы Бритни Спирс.