В Twitter появился фейковый аккаунт главы НБУ Гонтаревой
10:45, 25 апреля 2017Разное
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Аккаунт является фейковым, поскольку глава Нацбанка не зарегистрирована в каких-либо социальных сетях.
Иллюстрация REUTERS
В социальной сети Twitter появилась учетная запись главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
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Как сообщили УНИАН в пресс-службе НБУ, аккаунт является фейковым, поскольку глава Нацбанка не имеет персональной учетной записи в каких-либо социальных сетях.
По информации пресс-службы, единственный источник информации в соцсетях о Национальном банке и его руководстве – это каналы центрального банка в Twitter и Facebook.
Как сообщал УНИАН, хакеры взломали страницу в Twitter компании Sony Music Global, после чего в аккаунте появилась запись о смерти певицы Бритни Спирс.
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