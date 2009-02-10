Президент поручит проверить обоснованность роста квартплаты в Киеве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручит Государственной комиссии по контролю над ценами проверить обоснованность повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для киевлян, и в случае выявления нарушений, отменит соответствующие распоряжения столичной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день распоряжение столичной горгосадминистрации о повышении коммунальных тарифов для населения не является действующим, поскольку оно не прошло регистрацию в Министерстве юстиции Украины. Р.ЖУКОВСКИЙ выразил сомнение в том, что этот документ вообще будет зарегистрирован.

В то же время он заметил, что Президент не отменял распоряжение КГГА о повышении тарифов на услуги ЖКХ, поскольку процедура его принятия соответствовала действующему законодательству и методике формирования тарифов, утвержденной Кабинетом министров Украины.

Вместе с тем, сегодня возникают вопросы относительно обоснованности показателей себестоимости услуг, заметил Р.ЖУКОВСКИЙ. В частности, сумма, заложенная на подогрев воды в Киеве, в среднем на 15% является больше, чем соответствующие показатели в других городах Украины, невзирая на то, что в столице были потрачены большие средства на энергосбережение. Поэтому Госфининспекция должна проверить экономическую обоснованность себестоимости коммунальных тарифов для киевлян, отметил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента.

Как сообщал УНИАН, с 1 февраля в Киеве началось поэтапное повышение коммунальных тарифов для населения. Соответствующие распоряжения Киевской городской государственной администрации 1 февраля были обнародованы на сайте газеты «Хрещатик»: № 97 от 30 января 2009 года «Об установлении и согласовании тарифов на услуги по содержанию домов и сооружений и придомовых территорий»; № 96 от 30 января «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, установление и согласование тарифов на коммунальные услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей водой для населения» и № 95 от 30 января 2009 года «О согласовании тарифов на коммунальные услуги по централизованному снабжению холодной водой и водоотводу холодной и горячей воды для населения». Все распоряжения предусматривают поэтапное – с 1 февраля и с 1 апреля текущего года - приведения тарифов к экономически обоснованным расходам. На сегодняшний день повышение составляет 50% от суммы необходимого повышения.

В целом предусмотрено повышение в приблизительно 2 раза на первом этапе, и еще в два раза – на втором.

9 февраля Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пообещал предпринять жесткие меры, если в Киеве не будет продуманной тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.