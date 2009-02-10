Интернет-аудитория в Украине выросла на треть

Аудитория украинского Интернета в декабре 2008 года составила 7,1 млн. человек. Об этом говорится в исследовании компании Gemius (gemiusAudience), результатами которого располагает УНИАН.

«Аудитория Интернета Украины в декабре 2008 выросла еще на 100 тысяч и составила 7,1 миллионов пользователей (real users) в возрасте 16 лет и старше. По сравнению с декабрем 2007 года число украинских пользователей увеличилось на 1,7 миллионов человек - более 30%», - отмечается в исследовании.

Согласно результатам исследования, большая часть украинских Интернет-пользователей – мужчины (57%): в декабре 2008 года Интернетом пользовались 3 миллиона украинских женщин и 4 миллиона мужчин. Также мужская аудитория гораздо активнее пользуется Интернетом и совершает почти две трети (62%) всех просмотров страниц.

85% украинской онлайн аудитории – люди до 45 лет, при этом, молодые пользователи (16-24 года) составляют более трети всей аудитории (37%), но менее активно пользуются ресурсами Интернета.

Треть Интернет-пользователей (33% или 2,3 миллиона пользователей) проживают в Киеве. Но, согласно исследования, региональные пользователи догоняют столичных по уровню активности.

Подробнее читайте в УНИАН Бизнес-онлайн