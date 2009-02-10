Долг «Киевэнерго» за газ превысил 1 млрд. грн.

Задолженность столичной АЭК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» НАК «Нафтогаз Украины» за природный газ, потребленный на протяжении 2008-2009 гг. для производства тепловой и электрической энергии, по состоянию на 10 февраля превысила 1,045 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что, невзирая на рост задолженности за потребленный газ, на сегодняшний день киевляне полностью обеспечены теплом и газом. В то же время дальнейшее увеличение энергетиками задолженности перед ДК «Газ Украины» может значительно осложнить проведение отопительного сезона в Киеве, что, в свою очередь, создаст неудобства для жителей столицы.

Компания обеспокоена тем фактом, что с ноября 2008 года «Киевэнерго» прекратила рассчитываться с ДК «Газ Украины» за поставки природного газа. Таким образом, четвертый месяц подряд «Киевэнерго» наращивает задолженность. В то же время оперативный мониторинг показывает, что киевляне добросовестно оплачивают стоимость потребленных коммунальных услуг, в том числе и услуг «Киевэнерго».

При этом «Киевэнерго» отказывается подписывать дополнительные соглашения с ДК «Газ Украины» относительно изменения цены на природный газ, а также другие документы, необходимые для проведения расчетов за газ.

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