Глава Одесской ОГА Степанов: С начала года экономика области демонстрирует существенный рост

Объем промышленного производства вырос на 8,7%, объем грузовых перевозок - на 14,3%, объем выполненных строительных работ - в 1,7 раза, объем розничной торговли - на 4,4%. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Максим Степанов во время презентации своего отчета 100 дней деятельности на должности, состоявшейся 25 апреля в Одессе.

«Такую же положительную динамику мы видим и в части выполнения государственного, местного и сводного бюджетов Одесской области в первом квартале этого года. В частности, государственный бюджет по сравнению с планом перевыполнен на 18,4%, местные бюджеты перевыполнены на 12,2%, сводный бюджет перевыполнен на 16,9%», - отметил он.

Среди важных для экономики области событий Степанов отметил возобновление работы Одесского припортового завода в городе Южный, к чему приложило значительные усилия руководство области, а также обеспечение предприятий области государственными заказами благодаря сотрудничеству с ГК «Укроборонпром».

«Более 30 предприятий региона присоединятся к программе импортозамещения «Укроборонпрома». А общий объем заказов на этих предприятиях в 2017 году составит 140 млн. грн», - подчеркнул он.

Коснувшись темы привлечения инвестиций в экономику Одесской области, Степанов отметил, что на сегодняшний день уже сформирована база приоритетных инвестиционных проектов, проведены переговоры с более 20 зарубежными и украинскими инвесторами, а также начаты переговоры с зарубежными инвесторами по реализации 8 инвестиционных проектов стоимостью $ 200 млн. долларов в отраслях энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры.

По словам председателя Одесской ОГА, особой гордостью для региона по итогам первых месяцев 2017 года является значительный рост поступлений таможенных платежей. За первый квартал 2017 поступления от таможни составили 4,8 млрд. грн., что на 1,2 млрд. грн, или на 33% больше плана. И на 58% или на 1,8 млрд. грн. больше, чем за первый квартал 2016 года.

«В марте вообще был поставлен рекорд Одесской таможни за все время независимости Украины. Поступления составили более 2,2 млрд. грн. Как видим, для эффективного выполнения таможней своих обязанностей нужны не скандалы и пиар, а слаженная работа органов власти. Поэтому убежден, что такую тенденцию в работе таможни мы будем наблюдать и в дальнейшем», - подчеркнул он.

Как сообщалось, 22 марта в Одессе Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов представил Стратегический план действий на 2017-2019 годы, получивший название «Умный регион». Программа предусматривает реализацию 4 основных региональных приоритетов: «Повышение качества управления региональным развитием», «Обеспечение конкурентоспособной региональной экономики», «Развитие общин и человеческого потенциала», «Обеспечение достойного качества жизни».