Фонд милосердия «Запорожстали» помог 2639 работникам комбината

За счет Фонда милосердия и здоровья меткомбината ОАО «Запорожсталь» в прошлом году получили помощь 2639 работников меткомбината на сумму в 1 миллион 912 тыс. 315 грн. Помощь, в первую очередь, предоставлялась на лечение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе меткомбината, со ссылкой на председателя Фонда милосердия и здоровья Вячеслава Козлова, помощь для проведения операций в размере от одной до пяти тысяч гривен получили 253 запорожсталевца. Общая сумма составила 551 тыс. гривен.

В прошлом году также удалось увеличить сумму помощи на реабилитационное лечение с 750 до 1000 гривен.

Помимо работников комбината, отметили в пресс-службе, в сложных жизненных ситуациях финансовую поддержку получили также 468 ветеранов комбинатов — на сумму 86 125 грн. Помог Фонд и 574 трудящимся комбината, когда тяжело болели члены их семей, а денег на лечение не хватало. На эти цели израсходовано более 325 тысяч гривен.

В 2009 году в Фонд милосердия и здоровья поступил 1 миллион 914 тысяч 813 гривен. Но эта цифра не окончательная, так как в некоторых цехах продолжается сбор средств для оказания помощи.

Как сообщил В.Козлов 21 января на отчетной конференции Фонда милосердия и здоровья, только за три недели текущего месяца в Фонд обратились 152 запорожсталевца. Еще 20 металлургам выделили средства на проведение неотложных операций.

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ОАО "Запорожсталь" работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. и занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

В настоящее время около 45% акций ОАО «Запорожсталь» контролирует холдинг Midland Resources Holding Ltd, украинской компании «Захид-Резерв» принадлежат около 28,5% акций компании.