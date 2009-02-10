Главное на 10 февраля (день)

Анекдот в тему:

- Кризис - это когда денег нет?

- Кризис - это когда деньги были. А когда денег нет - это обычная жизнь.

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Черномырдин считает сложными украинско-российские отношения

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН считает сложными нынешние украинско-российские отношения.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам в Киеве, отвечая на вопрос о том, как он оценивает нынешние отношения между Украиной и Россией, В.ЧЕРНОМЫРДИН сказал: «Отношения сложные».

Отвечая на вопрос УНИАН, обращалась ли официально Украина к России с просьбой о предоставлении кредита в размере 5 млрд. долл., В.ЧЕРНОМЫРДИН ответил: «Не знаю. Выступая в Мюнхене, премьер сказала, что она обратилась ко многим странам, в том числе и к России о выделении кредита».

Отвечая на вопрос, может ли Россия выделить такой кредит Украине в условиях кризиса, посол сказал: «Смотря на каких условиях. Конечно, кредит дают на условиях, вам от Штатов нужен кредит? Ждите… Дадут».

При этом В.ЧЕРНОМЫРДИН не смог ответить на вопрос, на каких условиях может быть предоставлен кредит. «Вы у нее (премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО) спросите. Я ничего не знаю. Кто-нибудь другой вам дал сигнал, что выделяют кредит?», - сказал он.

При этом посол отметил, что руководство Украины должно в первую очередь само определиться, нужен ли ему этот кредит. «Вот видите, один просит, а другой не просит. У вас тут не поймешь, что вы хотите. Разберитесь, в конце концов», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Он также отметил, что кризис в первую очередь отразится на людях, и сегодня правительство Украины предпринимает меры, чтобы уменьшить последствия этого кризиса.

«Я могу только одно сказать абсолютно верно - не только Украина, многие государства ищут пути для того, чтобы поддержать друг друга, ничего в этом такого нет», - добавил В.ЧЕРНОМЫРДИН.

WSJ: МВФ заставит Украину просить Россию о помощи Международный валютный фонд, вероятно, пока приостановит предоставление ссуд Украине, вынудив, таким образом, Киев обратиться за помощью к Москве, пишет The Wall Street Journal, сообщает k2kapital..

WSJ сообщает о том, что Украина просто не в состоянии вернуть займы в срок, и поэтому весьма вероятно, не получит в следующем месяце нового транша. Столкнувшись с нехваткой наличности, Киев будет "просить подаяния" у мировых держав. На переговорах, которые прошли в Москве на прошлой неделе, обсуждалась ссуда в размере 5 млрд. долл., которая могла бы помочь справиться с украинским бюджетным дефицитом.

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сказала о том, что ее правительство также направило письма США, Европейскому союзу, Китаю и Японии, и что Россия готова помочь с подписанием соглашений по получению кредита, напоминает Reuters. Президент Виктор Ющенко в свою очередь раскритиковал переговоры с Москвой. "Это опасная политика, и она ставит под угрозу наши национальные интересы", - сказал он. Американский Госдепартамент сообщил о том, что изучает просьбу Киева о помощи.

Президент поручит проверить обоснованность роста квартплаты в Киеве

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручит Государственной комиссии по контролю над ценами проверить обоснованность повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для киевлян, и в случае выявления нарушений, отменит соответствующие распоряжения столичной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день распоряжение столичной горгосадминистрации о повышении коммунальных тарифов для населения не является действующим, поскольку оно не прошло регистрацию в Министерстве юстиции Украины. Р.ЖУКОВСКИЙ выразил сомнение в том, что этот документ вообще будет зарегистрирован.

В то же время он заметил, что Президент не отменял распоряжение КГГА о повышении тарифов на услуги ЖКХ, поскольку процедура его принятия соответствовала действующему законодательству и методике формирования тарифов, утвержденной Кабинетом министров Украины.

Вместе с тем, сегодня возникают вопросы относительно обоснованности показателей себестоимости услуг, заметил Р.ЖУКОВСКИЙ. В частности, сумма, заложенная на подогрев воды в Киеве, в среднем на 15% является больше, чем соответствующие показатели в других городах Украины, невзирая на то, что в столице были потрачены большие средства на энергосбережение.

ФГИУ оценил пакет “Укртелекома” в 7,5 млрд. грн.

По предварительной оценке Фонда государственного имущества, стоимость планируемого к продаже 67,79% пакета акций ОАО “Укртелеком” составляет 7,5 млрд. Грн. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО, выступая вчера вечером в эфире «5 канала».

«Предварительная оценка ФГИУ составляла 7,5 миллиардов, и на комиссии (приватизационной – УНИАН), если дойдет до рассмотрения на комиссии, мы будем устанавливать реальную цену», - сказал он.

По информации и.о. председателя Фонда, номинальная стоимость 67,79% акций "Укртелекома» составляет 3,5 млрд. грн.

Д.ПАРФЕНКО также добавил, что фигурирующая в СМИ оценочная цена данного пакета в размере «25 миллиардов, 35 и так далее на сегодня пока что не соответствует действительности, поскольку никакие решения относительно приватизации "Укртелекома" не принимались, и цена не рассчитывалась".

ФГИУ изучает варианты приватизации «Укртелекома»

Фонд государственного имущества изучает возможность участия в конкурсе по продаже 67,79% пакета акций ОАО «Укртелеком» компаний Deutsche Telekom (Германия), Turkcell (Турция) и Magyar Telekom (Венгрия).

Об этом заявил, выступая вчера вечером в эфире «5 канала», и.о. председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

Он также отметил, что сегодня Фонд изучается возможность участия в конкурсе таких международных финансовых институтов, как Raiffeisenbank, Credit Suisse, Merrill Lynch.

Как сообщал УНИАН, 9 февраля во время встречи в Киеве с руководителем парламента Норвегии Торбьëрном ЯГЛАНДОМ премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Украина заинтересована в участии инвесторов из Норвегии, в частности компании Telenor, в приватизации украинских предприятий.

Президент не допустит распродажи госимущества за бесценок

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не допустит распродажи за бесценок стратегических объектов Украины, в том числе и «Укртелекома».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ.

Представитель СП в очередной раз раскритиковал бюджетную политику правительства. По его словам, вызывает большую обеспокоенность, что в это сложное время для страны правительство очень быстро хочет продать стратегические предприятия Украины.

Среди других к таким стратегическим объектам относится и «Укртелеком». «Президент не даст распродать за бесценок государственные стратегические объекты для того, чтобы фактически прикрыть неэффективную бюджетную политику, не внося изменений в бюджет», - сказал Р.ЖУКОВСКИЙ.

Он в который раз подчеркнул необходимость внесения изменений в государственный бюджет.

Предприятиям в 2009 г предстоит погасить 5,2 млрд. долл.

В 2009 году украинским предприятиям предстоит погасить 5,2 миллиарда долларов публичного внешнего долга, сообщает газета “Дело”.

В распоряжении «ДЕЛА» оказались данные о суммах внешних публичных обязательств украинских компаний, срок выполнения которых наступает в 2009 году. На долю синдицированных кредитов приходится 55% (2,9 миллиарда долларов). Оставшаяся часть публичного долга состоит из обязательств по еврооблигациям — 12 выпусков на сумму почти в 2,3 миллиарда.

При этом наиболее сложным периодом для украинских должников станет третий квартал этого года, когда предстоит погасить более 40% всех обязательств.

Наибольшая долговая нагрузка по публичным займам в 2009 году ляжет на украинские банки — им необходимо вернуть почти 70% от общей суммы долга, а это 3,6 миллиарда долларов.

Лидером по размеру предстоящих выплат является Альфа-Банк (Украина) — более 780 миллионов долларов (15% от обязательств). Финучреждению в 2009 году нужно погасить три выпуска еврооблигаций на сумму 695 миллионов долларов, а также выплатить три синдиката на 86,7 миллиона долларов. Ненамного отстал Райффайзен Банк Аваль, чьи обязательства перед иностранными кредиторами на 2009 год составляют более 760 миллионов долларов (14,7%). Замыкает тройку должников государственный Укрэксимбанк — 595 миллионов (11,4%).

Кроме обязательств по евробондам и синдикатам, в 2009 году украинским банкам необходимо погасить еще 5,7 миллиарда долларов двусторонних кредитов и кредитных линий от материнских структур (по данным НБУ, краткосрочный долг украинских банков на начало года составлял 9,3 миллиарда долларов).

Интернет-аудитория в Украине выросла на треть

Аудитория украинского Интернета в декабре 2008 года составила 7,1 млн. человек. Об этом говорится в исследовании компании Gemius (gemiusAudience), результатами которого располагает УНИАН.

«Аудитория Интернета Украины в декабре 2008 выросла еще на 100 тысяч и составила 7,1 миллионов пользователей (real users) в возрасте 16 лет и старше. По сравнению с декабрем 2007 года число украинских пользователей увеличилось на 1,7 миллионов человек - более 30%», - отмечается в исследовании.

Большая часть украинских Интернет-пользователей – мужчины (57%): в декабре 2008 года Интернетом пользовались 3 миллиона украинских женщин и 4 миллиона мужчин. Также мужская аудитория гораздо активнее пользуется Интернетом и совершает почти две трети (62%) всех просмотров страниц.

85% украинской онлайн аудитории – люди до 45 лет, при этом, молодые пользователи (16-24 года) составляют более трети всей аудитории (37%), но менее активно пользуются ресурсами Интернета.

Треть Интернет-пользователей (33% или 2,3 миллиона пользователей) проживают в Киеве. Но, согласно исследования, региональные пользователи догоняют столичных по уровню активности.

Секретариат Президента не исключает отставки Черновецкого

В Секретариате Президента не исключают отстранения Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности главы Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил руководитель Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Украины Роман ЖУКОВСКИЙ.

По его словам, такой вариант возможен, если Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и в дальнейшем будет принимать решения в нарушение законодательства, в том числе и относительно повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Р.ЖУКОВСКИЙ напомнил, что вчера Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уже не в первый раз отменил решение председателя КГГА о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для предприятий и коммунальных учреждений, поскольку оно было принято с нарушением законодательства.

При этом Р.ЖУКОВСКИЙ отметил, что, по его мнению, в случае отстранения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя КГГА, не произойдет нарушения законодательства, в частности закона о столице, в соответствии с которым должность мэра совмещается с должностью председателя КГГА. «В любом случае нельзя нарушать закон, даже если понимаешь ограничение административной ответственности», - сказал Р.ЖУКОВСКИЙ.

Фирташ просит НБУ ввести временную администрацию в банк ”Надра”

Холдинговая компания Group DF (Австрия), принадлежащая украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, просит Национальный банк ввести внешнее управление во входящий в группу крупнейших банк "Надра". Об этом говорится в сообщении Group DF, передают «Українські новини».

"Руководство международной группы компаний Group DF обращается к Нацбанку с просьбой ввести внешнее управление коммерческим банком "Надра", - говорится в сообщении.

Руководство Group DF заявляет, что банк "Надра" стал заложником войны, которую против председателя директоров Group DF Дмитрия Фирташа ведет премьер-министр Юлия Тимошенко.

Руководство группы подчеркивает, что Group DF так и не вошла в состав акционеров банка и не берет участия в управлении учреждением.

Согласно сообщению, причиной этого стало противодействие со стороны юридических структур, которые держат реестр акционеров и близки к правительству.

В то же время, Group DF подтверждает, что все средства, которые были предоставлены банку "Надра" по программе рефинансирования НБУ, были использованы исключительно для покрытия текущих обязательств и выплаты банковских депозитов, что подтверждается соответствующим отчетом аудиторской компании KPMG.

Руководство Group DF надеется, что своевременное вмешательство со стороны НБУ позволит банку сохранить позиции на рынке.

Напомним, 21 января НБУ ввел куратора в банк "Надра".

В начале ноября 2008 года Group DF договорилась о покупке более 50% банка "Надра", сделку предполагается осуществить в мае.

Банк «Киев» должен Киеву 3,5 млн. грн.

Киевская городская государственная администрация требует от акционерного коммерческого банка «Киев» перечислить коммунальному предприятию «Главный информационно-вычислительный центр» средства, оплаченные киевлянами за коммунальные услуги через филиалы банка.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной горгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, жители Киева, которые оплатили в январе и феврале 2009 года счета за жилищно-коммунальные услуги в АКБ «Киев» и его отделениях, стали заложниками неудовлетворительного финансового состояния банка, ведь оплаченные средства не поступили на распределительный счет КП «Главный информационно-вычислительный центр» и, соответственно, - на счета жилищных организаций и организаций-поставщиков коммунальных услуг.

По информации КГГА, по состоянию на 9 февраля 13 тыс. 662 жителя оплатили счета за жилищно-коммунальные услуги на общую сумму 3 млн. 548 тыс. 393,57 грн.

При этом, по данным КГГА, банк «Киев» продолжает принимать платежи от населения за жилищно-коммунальные услуги и не отправлять средства по назначению.

НБУ ввел временную администрацию в банке «Киев»

Правление Национального банка Украины (НБУ) ввело временную администрацию в АКБ «Киев» (Киев).

Об этом УНИАН сообщили в Нацбанке Украины. При этом более детальной информации в НБУ не предоставили.

Межбанк. Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0750/8,1925, к 11:00 сузился спрэд – 8,1100/8,1850, а к 12:00 цены установились на следующих значениях – 8,1425/8,1750.

Как сообщили УНИАН в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2220/0,2280, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2230/0,2275, а к 12:00 повысились до 0,2255/0,2280. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 35,9170 (-0,0855).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2891/92, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,3945/10,5790, к 11:00 цены составили 10,4500/10,5770, а к 12:00 установились на уровне 10,5035/10,5755.