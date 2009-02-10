Соглашение об ассоциации с ЕС переносится на 2010 г.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает возможности перенесения на 2010 год срока подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом В.ЛИТВИН сообщил журналистам после встречи с Генеральным секретарем Совета ЕС, высоким представителем по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьером СОЛАНОЙ.

«Выражу свою точку зрения: в случае углубления противостояния (политического – УНИАН), которое уже приобретает персональный уровень, принятие решения может быть отсрочено до завершения президентских выборов», - сказал В.ЛИТВИН.

В то же время он отметил, что не является сторонником “педалирования” процесса подписания соглашения. В.ЛИТВИН подчеркнул, что главным должно быть содержание документа, а не формальные процедуры.

Как сообщал УНИАН, 5 марта 2007 года Украина и ЕС начали переговоры о новом усиленном соглашении, которое на саммите Украина-ЕС 9 сентября этого года получило название соглашения об ассоциации.

В конце декабря 2008 года министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО заявил, что МИД планирует в 2009 году завершить работу над соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.