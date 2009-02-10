Минпромполитики не комментирует действия СБУ

Министерство промышленной политики не комментирует составление Службой безопасности Украины административного протокола о нарушении Закона Украины «О борьбе с коррупцией» в отношении министра промышленной политики Украины Владимира Новицкого.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минпромполитики, в данный момент В.Новицкий находится в командировке за рубежом. «До следующего понедельника министр в командировке», - уточнили в пресс-службе министерства.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля пресс-центр СБУ заявил о том, что 6 февраля т.г. СБУ составила административный протокол о нарушении Закона Украины «О борьбе с коррупцией» в отношении члена правительства - министра промышленной политики Украины Владимира Новицкого.

"Установлено, что государственный служащий, используя свое должностное положение, вне порядка, предусмотренного процессуальным законодательством, пытался повлиять на суд во время осуществления правосудия", - отмечается в сообщении пресс-центра СБУ.

Согласно информации Службы безопасности, "стремясь помешать принятию судом законного решения, должностное лицо, занимающее особо ответственное положение, нарушило п. "б" ч. 3 ст. 5 Закона Украины «О борьбе с коррупцией», - отметили в СБУ. Эта статья закона определяет, что "государственный служащий, являющийся должностным лицом, не имеет также права неправомерно вмешиваться, используя свое должностное положение, в деятельность других государственных органов или должностных лиц с целью помешать выполнению ими своих полномочий".

Служба безопасности Украины направила материалы протокола в Апелляционный суд г. Киева, сообщили в пресс-центре.