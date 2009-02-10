Минздрав негативно оценивает введение платных медуслуг

Министерство здравоохранения Украины негативно оценивает намерения Киевской городской госадминистрации ввести в столице плату за медицинские услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Владимир ЮРЧЕНКО.

«Министерство здравоохранения на позиции негативной. Этого делать сегодня нельзя», - сказал В.ЮРЧЕНКО.

Он отметил, что сейчас законодательством не предусмотрена оплата за предоставление медицинских услуг и введение их в одном отдельном городе является преждевременным.

«Если мы начнем делать это в каждом городе, мы будем в полном хаосе», - сказал заместитель министра.

Как сообщалось, в последнее время власти Киева выдвинули ряд инициатив, которые вызвали большой резонанс. В частности, речь идет о решении КГГА ввести плату за медицинские услуги в столице, за посещения кладбищ, за «дополнительные услуги» ЖЭКов и тому подобное.

Несмотря на предписание прокуратуры о незаконности введения КГГА платы за медуслуги, 3 февраля первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что официальная плата за медицинские услуги в лечебных учреждениях Киева может быть введена с 1 марта.

Сегодня, 10 января, руководитель Главной службы социально-экономического развития Роман ЖУКОВСКИЙ заявил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сразу отменит решение о введении платных услуг в сфере медицины, если оно будет принято.