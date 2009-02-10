СП и Кабмин достигли договоренности о кадровой политике в ФГИ

Секретариат Президента Украины и Кабинет Министров Украины достигли договоренности относительно кадровой политики Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, суть данной договоренности заключается в поддержании существующего на сегодняшний день статус-кво, в частности, относительно кадровой политики в Фонде.

«Никто не уходит, никто новый не приходит», - сказал Д.ПАРФЕНЕНКО.

В этой связи он отметил, что не планирует на данный момент подписывать какие-либо указы относительно увольнения или назначения новых сотрудников в Фонде.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2008 года Верховная Рада освободила Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО от должности председателя ФГИУ.

27 декабря 2008 года Кабмин назначил Д.ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества Украины.

2 января в 2009 г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие распоряжения Кабмина о назначении Д.ПАРФЕНЕНКО временно исполняющим обязанности председателя ФГИУ.

29 января Кабмин повторно назначил Д. ПАРФЕНЕНКО исполняющим обязанности председателя Фонда государственного имущества.

5 февраля В.ЮЩЕНКО отменил свой Указ о приостановке действия распоряжения Кабмина о назначении Д.ПАРФЕНЕНКО и. о. председателя Фонда госимущества.

Также Президент отменил свой указ, которым приостанавливал действие распоряжений Кабмина об освобождении и назначении на должности заместителей председателя ФГИУ.