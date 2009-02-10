Правительство попросит Президента и ВР разобраться с КГГА

Правительство намерено обратиться к Президенту и Верховной Раде с просьбой рассмотреть вопрос о выполнении киевской властью своих полномочий по управлению имуществом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

Он отметил, что соответствующее решение Кабмин планирует принять на завтрашнем заседании.

Вместе с этим министр подчеркнул, что и правительство должно дать оценку профессиональности работы киевской городской власти.

При этом А.Кучеренко подчеркнул, что вопросом с повышением коммунальных тарифов в столице должна напрямую заниматься прокуратура.

“Если бы прокуратура, которая должна это делать, подала в суд, то был бы соответствующий вердикт суда, и они были бы отменены (тарифы)”, - сказал А.Кучеренко.

Министр подчеркнул, что есть все основания утверждать, что средства, полученные в результате повышения тарифов, киевская власть, в частности, планирует направлять на погашение долгов “Киевэнерго” и “Киевводоканала”.

Он уточнил, что на сегодняшний день долг “Киевэнерго” составляет порядка 1 млрд. грн., в свою очередь “Киевводоканал” должен “Киевэнерго” 400 млн. грн.

А.Кучеренко отметил, что на сегодняшний день в Киеве наблюдаются все признаки недобросовестной конкуренции на рынке предоставления коммунальных услуг.

“Необходимо вводить механизм государственного регулирования этих услуг. То есть забирать у местной власти, если она не умеет пользоваться, это право, и более жесткими мерами вводить государственное регулирование, потому что этот рынок монополизирован. На нем не действуют рыночные законы”, - сказал А.Кучеренко.

Он подчеркнул, что Антимонопольный комитет должен рассмотреть вопрос вокруг ситуации с предоставлением в столице коммунальных услуг.

Кроме того, А.Кучеренко высказался за изменения законодательства с тем, чтобы выборы мэра Киева проходили в два тура, поскольку за действующего мэра столицы Леонида Черновецкого при голосовании в один тур фактически отдали голоса лишь 15% киевлян.