Кто и чем вооружит украинцев...

В конце прошлого года министр внутренних дел Юрий Луценко пообещал, что уже в январе 2009 г. в Украине будет легализована продажа травматических пистолетов для всех категорий граждан, с учетом финансового кризиса, в процессе которого возможен рост преступности. Не смотря на то, что процесс согласования юридических нюансов этого вопроса несколько затянулся, сертификация травматического оружия, которое смогут приобретать украинцы, уже завершена. Сюрпризов не будет, хотя государство и собирается сделать шаг навстречу гражданам, желающим защитить себя, оно не намерено давать им в руки по-настоящему эффективное средство самообороны.

Подконтрольный выстрел

Требования к короткоствольному травматическому оружию во всех странах, где оно разрешено, более или менее схожи. Главное условие при сертификации травматического пистолета или револьвера – снизить до минимума вероятность летального исхода при выстреле в человека. Основным посылом для разработки «несмертельного» оружия самообороны стал гуманный подход к правонарушителю, которого необходимо нейтрализовать, но не в коем случае не лишать жизни. В результате, разработчикам и производителям оружия с одной стороны и контролирующим органам с другой приходится постоянно искать компромисс между сохранением приемлемой эффективности оружия и его «безопасностью» для агрессора. Можно как французская фирма "Verney-Carron" разработать травматическую двустволку "Flash-Ball". Диаметр резинового шара, которым стреляет это «чудо-оружие» - 44 мм. Так называемое останавливающее действие при попадании такого снаряда весьма велико, зато проникающее равно нулю. Высокую эффективность демонстрирует российский травматический пистолет «Оса». Калибр этого оружия также не мал и составляет 18 мм. В Украине уже более 10 лет производятся различные модели травматических пистолетов и револьверов стандартного для большинства боевых пистолетов калибра - 9 мм. Пока это оружие легально доступно только сотрудникам силовых ведомств и крайне ограниченному числу граждан.

При попадании пули травматического оружия у человека на теле могут быть серьезные гематомы (синяки), в самом крайнем случае возможен даже перелом ребра, но смертельное ранение травматик может нанести в исключительно редких случаях и только при стрельбе в упор. Интересно, что украинские травматики представлены на рынках России, Молдовы и некоторых других стран, где пользуются заслуженной популярностью за умеренную цену и высокое качество. Так, продаваемый в России пистолет «Хорхе» не что иное как «Форт-12Р» Казенного предприятия «Форт» из Винницы. О продукции этого предприятия и пойдет речь далее.

В Государственном научно-исследовательском экспертно-криминалистическом центре (НИЭКЦ) МВД Украины сообщили, что согласно стандарту СОУ 78-19-0012007 сертификацию прошли пистолеты «Форт-12Т» и «Форт-17Т». Так что в случае разрешения легального оборота травматического оружия в Украине любой гражданин нашей страны, достигший 18 лет, прошедший медицинскую комиссию и получивший разрешение в милиции, сможет выбирать из этих двух моделей. Упомянутый стандарт регламентирует технические требования к пистолетам, револьверам и другим короткоствольным устройствам не смертельного действия. Оба пистолета сертифицированы как газовое оружие, имеющее дополнительную возможность стрельбы эластичной (мягкой) пулей. По словам эксперта НИЭКЦ, пистолеты могут быть использованы для стрельбы патронами, снаряженными сферическими пулями из пластизоля. «У нас в травматических пистолетах применяются либо пластизолевые, либо пули из вспененной пластмассы, а не резиновые, как это принято считать. Резина при высоких скоростях может просто загореться»,- пояснил эксперт НИЭКЦ.

По его словам, внутренняя поверхность ствола «Форт-12Т» и «Форт-17Т» не имеет нарезов, как боевое оружие, но снабжена защитными элементами – выступами, которые не позволят выстрелить из этих пистолетов неэластичной пулей. Такая мера призвана свести на нет попытки народных умельцев снарядить патрон травматического пистолета металлической пулей, к примеру, стальным шариком от подшипника, что, естественно, может привести к тяжелым ранениям при выстреле в человека. «Даже если металлическая пуля и сможет покинуть канал ствола этих пистолетов, она потеряет скорость и не причинит вреда, но, скорее всего, пуля просто заклинится в стволе», - добавил эксперт.

Он оценил эффективность описываемого оружия как вполне достаточную для обеспечения самозащиты, хотя и согласился, что энергия и скорость пули, выстреливаемой из них, будет несколько меньше, чем у их собратьев, используемых правоохранительными органами. Предприятие «Форт» давно выпускает травматические пистолеты «Форт-12Р» и «Форт-17Р» под эластичную пулю. Так вот, если скорость пули, выпущенной из «Форт-12Р», составляет на расстоянии 3,5 метра от дульного среза около 315 метров в секунду, то у «Форт-12Т» она уже на 1 метре будет не более 280 м/сек. Согласно нормам законодательства, из «Фортов» с буквой «Р» в обозначении можно стрелять по человеку с расстояния не менее 3,5 метра, такое же минимальное расстояние, скорее всего, будет определено и для травматиков серии «Т». Стреляя с такого расстояния по цели из Фортов «Р» Вы гарантировано никого не убьете и даже вряд ли покалечите. Что же касается «Форт-12Т» и «Форт-17Т», то в отношении их эффективности возникли вопросы и лучше их задавать не людям в погонах, которые, естественно, не станут критиковать государственные требования к травматическому оружию, а независимым экспертам.

Конечно, главный вопрос – когда Кабмин примет свое окончательное решение, пока остается без ответа. Затрудняясь назвать конкретные сроки появления «травматиков» в свободной продаже, в пресс-службе МВД лишь отметили, что это будет возможно только после наработки необходимой нормативно-правовой базы. Другими словами, все зависит от расторопности чиновников из Минюста, Минфина и Минэкономики, именно в эти ведомства МВД направило на согласование соответствующие документы. В этой связи скептики могут сказать, что «обещанного три года ждут», но мы позволим себе немного оптимизма и предположим, что вопрос о травматическом оружии будет решен позитивно еще в феврале 2009-го.

“Психологическое” оружие

Казалось бы, все совсем не плохо – травматические пистолеты, выпускаемые «Фортом», выглядят вполне серьезно, так как визуально практически не отличаются от своих боевых аналогов. Емкость магазинов у «Форт-12Т» и «Форт-17Т», правда, уменьшена с 12 патронов до 8, но это опять таки не критично, в стандартном Макарове патронов столько же. К плюсам рассматриваемых травматиков, безусловно, относится и тот факт, что патроны с эластичной пулей, как и боевые, снаряжаются порохом. Так что «бабах» при выстреле будет конкретным, особенно в помещении. Остаточная энергия пороховых газов отбросит назад затворную раму пистолета, которая экстрактирует отработанную гильзу, взведет курок и загонит в ствол новый патрон из магазина. В общем, все по-взрослому, теперь главное, чтобы нападающий проникся этими сугубо внешними факторами - присел от одного звука выстрела и категорически отказался от своих агрессивных намерений. Это не излишний сарказм. Если вспомнить, что вес мягкой пластизолевой пули составляет менее 1 грамма, то ясно, что только большая скорость позволяет ей передать цели относительно высокую энергию. Но именно скорости критически не хватает пулям пистолетов, сертифицированных для «широкой» продажи.

Как отметил исполнительный директор Всеукраинского объединения оружейников Владимир Михалев, в Украине сегодня выпускаются специальные патроны только для гладкоствольного травматического оружия. «Скорость пули у таких патронов определена еще в 1990-х годах и составляет 300 метров в секунду на расстоянии 1 метра от дульного среза. Если стрелять такими патронами из пистолета с защитными элементами в стволе, то скорость будет порядка 180-200 метров в секунду. К примеру, в России, где травматические пистолеты разрешены к продаже населению, для стрельбы из подобных пистолетов используются патроны повышенной мощности, которые обеспечивают скорость не менее 300 м/сек.», - отметил эксперт.

Здесь необходимо пояснить, что основным параметром, определяющим мощность патронов для легкого стрелкового оружия, является энергия, с которой пуля воздействует на цель, измеряется этот параметр в Джоулях на квадратный сантиметр. У пули патрона к пистолету Макарова дульная энергия составляет 300 Дж, тога как у пули к знаменитому патрону Parabellum дульная энергия уже около 500 Дж, хотя и первая и вторая имеют калибр 9 мм. Но все зависит от массы самой пули и количества пороха в гильзе. Дульная энергия эластичных пуль калибра 9 мм от патронов к травматическому оружию, выпускаемых в Украине, составляет не более 30 Дж. При условии гладкой внутренней поверхности ствола пистолета этого вполне достаточно для того, чтобы на расстоянии 3,5 – 7 метров пуля соприкоснулась с целью, сохраняя достаточную мощность. Но если в стволе пуля встречает преграду, то она, в лучшем случае замедляется, а в худшем может и вообще разрушиться. В таком случае из ствола вылетят абсолютно безопасные фрагменты эластичного шарика.

По мнению В.Михалева, пистолеты «Форт-12Т» и «Форт-17Т» при использовании украинских травматических боеприпасов будут совершенно неэффективны в качестве оружия самообороны. «Как газовые пистолеты они вполне адекватны предъявляемым к ним требованиям, но с точки зрения травматики - нет. Я считаю, что это будет обман граждан, человек не получит той защиты, на которую он рассчитывает, приобретая такой пистолет. Единственный вариант повысить эффективность этого оружия – разработать в Украине боеприпас с более высокой мощностью», - подчеркнул эксперт. При этом он отметил, что, согласно проекту закона о легализации оборота травматического оружия в Украине, к продаже будут разрешены только образцы отечественного производства. Естественно, что и патроны к ним также должны быть украинскими.

Возвращаясь к вопросу пугливости различных представителей криминального мира и простых гопников, которые, как мы теперь понимаем, должны падать в обморок от одного вида пистолета в руках законопослушных граждан. Увы, рассчитывать на это не приходится, испугать кого-то демонстрацией оружия не надейтесь. Виной тому огромное количество стартовых, пневматических и газовых пистолетов, находящихся на руках у населения, особенно у подрастающего поколения. Эти «игрушки», которые нередко пускают в ход в уличных разборках, давно перестали восприниматься как серьезная угроза. Скорее наоборот, «засвет ствола» может спровоцировать максимально жесткую реакцию. Если вы оценили ситуацию как критическую – вам или вашим близким угрожает серьезная опасность и решение о применении оружия принято, то нужно стрелять на поражение. И что дальше?

Если вы сотрудник правоохранительных органов или журналист (которым с 2002 года тоже можно вооружаться травматиками) и у вас в руках «Форт-12Р», то есть шанс остановить даже не одного нападающего. Конечно, тут есть свои «но». К примеру, если на улице зима и противник одет в толстую кожаную куртку, то на расстоянии свыше 5 метров результат выстрела может вас сильно разочаровать. Можно нарваться и просто на невменяемого «быка», которого и свинцовая пуля не сразу успокоит. Риск остается всегда. Тем не менее, с минимально разрешенных Минздравом 3,5 метра вы таки сделаете кому-то больно. То же самое справедливо и в отношении других моделей украинских травматических пистолетов и револьверов, таких как продукция СП «Шмайсер Украина». Но с пистолетом, характеристики которого искусственно занижены, в угоду неистребимому желанию перестраховаться, шансы дать отпор преступнику в лучшем случае 50х50. Тогда уж, извините за черный юмор, лучше заранее спилить мушку.

Сколько и почем?

Не лишним будет отметить, что продажа травматического оружия позволит получить пусть и не ахти какой, но все же дополнительный источник поступлений в бюджет. По оценкам коммерческого директора Казенного предприятия «Форт» Иван Слободянюк, стоимость одного «Форт-12Р» будет составлять в розничной сети около 3 тыс. грн. Емкость украинского рынка травматических пистолетов, по оценке И.Слободянюка, может составить около 150 тысяч «стволов» в первый год. Когда спрос будет наиболее высоким. «Такой прогноз я делаю на основе объемов продаж в Украине газовых пистолетов за период с 1991 по 1997. Это тот период, когда газовые пистолеты были актуальны, как оружие самообороны», - сказал он. При этом он добавил: «Я думаю так, что если в Украине зарегистрировано 8 млн. охотников, то это и есть те люди, которым оружие не безразлично и они могут стать потенциальными покупателями травматических пистолетов. Но насыщение такого большого рынка растянется на годы, потому что возможности украинских производителей не безграничны. Все вместе украинские производители травматических пистолетов смогут обеспечить не более 150 тысяч пистолетов в год».

В дальнейшем, по его мнению, не исключено появление в Украине продукции зарубежных оружейных фирм. «Это могут быть турки, чехи, итальянцы», - уточнил он.

И.Слободянюк не согласился с мнением, что государство предоставляет госпредприятию «Форт» преференции на рынке травматического оружия. «Мы не монополисты, но требования к травматическим пистолетам, которые могут быть разрешены к широкой продаже, действительно очень высокие. Технология изготовления ствола с защитными элементами значительно сложнее, чем та, по которой мы производили стволы для травматиков ранее и далеко не каждый производитель сможет с этим справиться. При наличии в стволе выступов пистолет испытывает более высокие нагрузки в момент выстрела, а значит и качество его изготовления должно быть высоким, чтобы обеспечить безопасность владельца», - сказал И.Слободянюк.

Он убежден, что никакие искусственные преграды перед негосударственными производителями травматических пистолетов не устанавливались. По словам эксперта, все кто готов обеспечить изготовление пистолета, отвечающего требованиям госстандарта, смогут пройти сертификацию.

Есть государственный лоббизм в этом деле или нет, покажет время, но цена вопроса уже ясна. Ежегодный оборот рынка травматиков в Украине может составить около 0,5 млрд грн., за такие деньги, да еще в условиях кризиса, явно будут бороться и государство, и частные оружейные фирмы.

«Жвачкометы» не пройдут

Но появление в нашей стране нормального рынка оружия для самозащиты возможно только при условии, когда украинцы будут уверены, что, заплатив 3 тысячи гривень, они смогут почувствовать себя защищенными. Вот один пример того, чем на практике может обернуться применение маломощных патронов (с недостаточным количеством пороха в гильзе) в травматике с защитными элементами в стволе. История об уже упоминавшемся пистолете Хорхе, который, судя по всему, имеет такую же вставку - лейнер с «зубами» в стволе, как и его аналог «Форт-12Т». Проводя из этого пистолета отстрел травматических патронов с различной мощностью - от 35 до 55 Дж группа российских энтузиастов столкнулась с тем, что уже на 6 выстреле пистолет заклинило. Как выяснилось, причиной стал наглухо застрявший в «зубах» ствола эластичный шарик. Произошло это из-за того, что пуле патрона с дульной энергией 35 Дж просто не хватило сил, чтобы преодолеть «полосу препятствий» в стволе. Патроны же мощностью около 50 Дж показали вполне удовлетворительный результат при стрельбе по различным целям, имитировавшим человеческое тело. Напомним, наши патроны не дотягивают и до 30 Дж. Так что, варианта всего два - либо патроны выпускать мощнее, либо травматики с гладким стволом легализовать. И немного больше доверия к собственным согражданам со стороны властей не помешает. В соседней Молдове уже не один год боевые пистолеты разрешены и не перестреляли вроде друг друга. И вообще, автомобили тоже можно рассматривать как смертельно опасное оружие, если за рулем «безбашенный шумахер». Но почему-то никому в голову не приходит принудительно уменьшать объем двигателя кубиков так до двухсот-трехсот, чтобы разогнаться особенно не вышло.

Петр Черных (УНИАН)