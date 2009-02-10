Черновецкий уверен, что Президент его отстоит

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ уверен, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет оставаться на его стороне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с мэром города Северодонецк Владимиром ГРИЦИШИНЫМ и первым заместителем мэра города Черкассы Андреем ДЗЮБОЙ.

В частности, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что не переживает по поводу того, что его хотят отстранить от должности председателя КГГА.

«Вся Украина знает, что я постоянно нахожусь в состоянии выборов. И сегодня все следственные комиссии… Верховная Рада… завтра Кабинет министров меня снимает… Сегодня Президент меня отстоял, потому что там администрация уже хочет на мое место кого-то поставить. Кругом предательство, издевательство. Это не работа. Но мне это абсолютно не интересно. Я перестал эмоционально жить», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, он продолжает работать 24 часа в сутки и «наслаждаться тем, что делает». Он подчеркнул, что является человеком дела, и все, к чему прикасается, «всегда превращается в золото».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что любит Президента и никогда его не предаст, и выразил уверенность, что Президент также будет оставаться на его стороне.

«Это наше с ним личное», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ и продолжил: «Я его не предам, а там – такое дело. И он. Я ему благодарен. Относится ко мне с большим уважением».

Как сообщал УНИАН, Президент уже несколько раз отменял решения председателя КГГА о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для предприятий и коммунальных учреждений, поскольку они было приняты с нарушением законодательства.

9 февраля В.ЮЩЕНКО пообещал предпринять жесткие меры, если в Киеве не будет продуманной тарифной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Сегодня, 10 февраля, представитель Секретариата Президента Роман ЖУКОВСКИЙ не исключил отстранения Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО от должности председателя Киевской городской государственной администрации, если он и в дальнейшем будет принимать решения в нарушение законодательства, в том числе и относительно повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.