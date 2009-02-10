В Киеве до конца года откроют 1,5 тыс. соцмагазинов

Киевский городской председатель Леонид Черновецкий подписал распоряжение о создании коммунальных предприятий «Домашний магазин» и «Киевские рынки».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, цель создания этих КП - улучшение уровня торгового обслуживания киевлян путем расширения сети предприятий торговли вблизи мест их проживания.

По словам мэра, «на протяжении текущего года мы планируем открыть 1,5 тыс. социальных магазинов, где малозащищенные киевляне будут покупать продукты питания по социально-доступным ценам. Также по просьбе киевлян мы оставим в Киеве все действующие рынки. Ведь это удобно для киевлян, и, кроме того, это тысячи рабочих мест”.

Более того, добавил Л.Черновецкий, сейчас он проводит встречи с предпринимателями, с которыми отрабатывает концепцию создания новых рынков. “Для города – это стабильное наполнение бюджета, для киевлян – привычная форма обеспечения своих семей продуктами питания и быта», - заметил Л.Черновецкий.