ГЛАВНОЕ на 10 февраля (вечер)

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Хроника дня

Главные новости второй половины дня касались финансовой и тэковской сфер.

Новость для вкладчиков: НБУ направит почти 2 млрд. в Фонд гарантирования вкладов физлиц и снимет запрет на досрочное изъятие средств депозитов для вновь открытых депозитов. Национальный банк Украины направит 1,988 млрд. грн. суммы превышения доходов над расходами банка по итогам 2008 года в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО.

«По итогам выполнения сметы доходов и расходов Национального банка Украины за 2008 год мы, при безусловном соблюдении перечисления в Государственный бюджет сумм, указанных в нем, нашли возможность принять соответствующие изменения к этой смете и обратиться к Министерству финансов для обеспечения 1,988 млрд. грн. перечисления этих средств как разницы между доходами и расходами НБУ по деятельности в 2008 году в Фонд гарнитирования вкладов физических лиц» - сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его словам, после перечисления данной суммы средств остаток средств на счетах Фонда гарантирования вкладов физических лиц составит более 5 млрд. грн.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 1 февраля 2009 года общая сумма средств, аккумулированных Фондом гарантирования вкладов, составила 3,193 млрд. грн.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

С ноября 2008 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 150 тыс. грн.

НБУ намерен снять запрет на досрочное изъятие средств депозитов для вновь открытых депозитов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО.

«На сегодняшний день мое предложение было единогласно поддержано Советом НБУ. Я предоставил слово главе АУБ (Ассоциации украинских банков – УНИАН) господину СУГОНЯКО, и мы отдельно выслушали позицию исполняющего обязанности главы НБУ господина ШАПОВАЛОВА относительно того, чтобы мы сейчас приняли постановление в соответствии с которым сняли какие-либо ограничения по досрочному изъятию средств банковских депозитов для вновь открытых депозитов», - сказал П. ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 октября 2008 года Национальный банк Украины принял постановление №319, которым ввел запрет на досрочное расторжение депозитных договоров. Несмотря на то, что постановление НБУ от 4 декабря 2008 года №413, которым отменяется 319-е постановление и мораторий, не содержит прямого запрета банкам выдавать досрочно вклады, Нацбанк дополнил его Письмом №22-310/946-17250, в котором сообщил о сохранении запрета на досрочный отзыв депозита.

«По договору банковского вклада, независимо от его вида, банк обязан выдать вклад или его часть по первому требованию вкладчика, кроме вкладов, сделанных юридическими лицами на других условиях возврата, которые установлены договором. Условие договора об отказе от права на получение вклада по первому требованию является ничтожным», - говорится в статье 1060 Гражданского кодекса Украины.

В банке «Надра» введена временная администрация

Об этом заявил глава Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО на пресс-конференции во вторник.

Как предусмотрено постановлением Нацбанка Украины №47-112/2557 от 10 февраля т.г., временным администратором назначено физическое лицо – независимый эксперт Валентина ЖУКОВСКАЯ.

«С целью создания благоприятных условий для восстановления финансового состояния банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на шесть месяцев – с 10 февраля по 10 августа 2009 года», - говорится в документе.

По словам П.ПОРОШЕНКО, на сегодня временные администрации введены в шести украинских банках.

Кроме того, еще 9- ти банкам это грозит, т.к., по словам Порошенко, они задерживают платежи и выплаты депозитов.

«Проминвестбанк» привлек субординированный кредит на сумму порядка 390 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО.

«Я могу вам сообщить, что около 390 млн. долл. сегодня поступили на счет Проминвестбанка в виде субординированного кредита, и мы надеемся на очень скорую стабилизацию ситуации в этом банковском учреждении, где сконцентрировано большое количество средств вкладчиков» - сказал П.ПОРОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины получил письмо ЗАО "АК «Проминвестбанк" от 20 января т.г. о возобновлении проведения банком расчетных операций по предприятиям государственного сектора.

7 октября НБУ ввел временную администрацию в «Проминвестбанке», временным администратором был назначен заместитель председателя Нацбанка Владимир КРОТЮК.

Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

НБУ может закончить год с убытком

Председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО не исключает, что 2009 год Нацбанк закончит с убытком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции сегодня. «Вероятность этого достаточно высока», - сказал П.ПОРОШЕНКО, отвечая на вопрос журналистов о возможном убытке НБУ по итогам деятельности в 2009 году.

По словам П.ПОРОШЕНКО, основными рисками возникновения данной ситуации будут необходимость формирования резервов под рефинансирование коммерческих банков, а также сокращение золотовалютных резервов, процентные доходы по которым были базовыми для доходов НБУ.

Тимошенко заявила, что СНБОУ хочет реабилитировать РУЭ, Богатырева отрицает

Богатырёва отрицает наличие в проекте решения СНБО пункта о возобновлении деятельности RUE на рынке Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Раиса БОГАТЫРЁВА отрицает наличие в проекте решения СНБО пункта о возобновлении деятельности компании “РосУкрЭнерго” на украинском газовом рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на брифинге.

«Речь о “РосУкрЭнерго” или каком-либо другом посреднике не шла, в решении нет ни одного пункта», - сказала она, комментируя сегодняшнее заявление премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

В то же время Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что премьер-министр, которая так резко выступает против “РосУкрЭнерго”, фактически привела на украинский рынок другого посредника - «Газпромсбыт Украина».

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что главная цель сегодняшнего заседания Совета национальной безопасности и обороны - вернуть компанию “РосУкрЭнерго” на рынок Украины.

По ее словам, это предусмотрено в проекте решения СНБО.

«Если будет сохранено такое решение СНБО, которое сейчас нам раздали в качестве проекта, где нет ни одного слова правды, и через слово возвращаются, по сути дела, коррупционные сделки “РосУкрЭнерго”, то я обязательно обжалую, как законопослушная гражданка, это решение, которое будет оформлено указом Президента, в суде и буду добиваться правды», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Сегодня в СП проходило заседание СНБО, в повестку дня которого внесен вопрос о безотлагательных мерах по обеспечению энергетической безопасности Украины. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко обвинила Совет национальной безопасности и обороны Украины в «крышевании» коррупционных схем в газовой сфере.

«Это не Совет национальной безопасности, это крыша для всех коррупционных схем», - сказала Тимошенко на брифинге во вторник после заседания СНБО, на котором президент Украины Виктор Ющенко заявил, что у Тимошенко не было полномочий подписывать в Москве договоренности по газу.

Тимошенко отвергла эти обвинения Ющенко. «Я готова к любым европейским экспертизам контрактов на поставку газа», - заявила она.

По словам премьера, она не может разглашать содержание проекта решения заседания СНБО, однако заявила, что «нас принуждают вернуть те 11 миллиардов кубометров газа, которые мы честно оплатили». Речь идет о газе, который принадлежит компании RosUkrEnergo.

Тимошенко заявляет, что СНБО заставляет правительство вернуть “РосУкрЭнерго” 11 млрд. кубометров газа

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Совет национальной безопасности и обороны заставляет правительство повернуть компании “РосУкрЭнерго” 11 млрд. кубометров газа.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге для журналистов.

«Эти 11 млрд. кубических метров газа, которые принадлежат Украине, НАК «Нафтогаз Украины», который Украина честно купила у «Газпрома» и заплатила деньги в полном объеме, нас заставляют вернуть и тем самым повысить (цену) газ для населения и для промышленных потребителей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Премьер-министр считает, что такое решение СНБО направлено на разрушение энергетической безопасности Украины.

По ее словам, таким образом «они хотят заработать 4 млрд. долларов”. “А я хочу, чтобы эти 4 млрд. долларов пошли на снижение цены на газ для населения, на снижение цены на газ для промышленных потребителей, а также на ту цену технологического газа, которая нужна, чтобы транзит был полностью прибыльным», - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 23 января тогдашний председатель Государственной таможенной службы Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что таможня не может растаможить 11 млрд. кубометров газа, которые хранятся в украинских ПХГ, поскольку, согласно документам, владельцем этого газа является “РосУкрЭнерго”.

В свою очередь, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО настаивала, что Государственная таможенная служба должна осуществить таможенное оформление 11 млрд. кубометров газа, который НАК «Нафтогаз» приобрел у ОАО «Газпром» и который уже находится в украинских газовых хранилищах.

31 января Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что на таможне проходит растаможивание газа, принадлежавшего ранее «РосУкрЭнерго», в интересах НАК «Нафтогаз Украины».

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что расчеты за этот газ с «Газпромом» в размере 1,7 млрд. дол. уже проведены средствами, полученными от «Газпрома» за транзит газа через территорию Украины.

Сегодня премьер в очередной раз заявила, что газ в Украине будет продавать только «Нафтогаз».

Сегодня на брифинге в СНБОУ она опровергла заявление Президента Украины Виктора Ющенко о том, что на рынке Украины 25% газа будет продавать «Газпромсбыт Украина».

Ю.Тимошенко подчеркнула, что, кроме «Нафтогаза», никакая другая компания продавать газ на внутреннем рынке не будет. «И когда закончится 2009 год, я вам покажу статистику, и вы убедитесь в этом», - сказала Ю.Тимошенко.

Новость в энергетике: ФГИ заявил о возможной продаже в марте госпакетов 6 облэнерго

Государственные пакеты шести облэнерго могут быть выставлены на биржевые торги уже в марте в случае заинтересованности инвесторов в приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрий ПАРФЕНЕНКО.

По его словам, продажа пакетов облэнерго может состояться в случае заинтересованности сегодняшних инвесторов данных энергораспределяющих компаний в покупке госпакетов и, как следствие, адекватной их реализационной цены.

«Если мы поймем, что инвесторы готовы покупать эти пакеты по достойной цене, мы готовы выставить их на продажу уже в марте», - сказал и.о. председателя ФГИУ.

Д.ПАРФЕНЕНКО отметил, что сегодня наблюдается снижение стоимости акций данных компаний, в частности, их котировок в ПФТС. Так, по его словам, если еще в прошлом году совокупная стоимость госпакетов облэнерго, исходя из их котировок в ПФТС, составляла 1-2 млрд. грн., то в этом году она снизилась до 1-1,5 млрд. грн.

Как сообщалось, в декабре 2008 года Кабинет министров Украины снова внес блокирующие госпакеты акций 6 проблемных облэнерго и 4 тепловых генерирующих компаний в список предприятий, подлежащих продаже в 2009 году.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 3 декабря №1517-р.

В список, как и прежде, внесены пакеты: 26,98% акций ОАО "Львовоблэнерго", 25,01% -"Одессаоблэнерго", 25,02% - "Прикарпатьеоблэнерго" и по 25%+1 акция "Черниговоблэнерго", "Полтаваоблэнерго" и "Сумыоблэнерго"; а также 60% пакеты 4 генерирующих компаний: ОАО «Центрэнерго», ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Западэнерго», ОАО «Днепроэнерго».

В 2008 году пакеты акций указанных компаний уже включались в перечень объектов для первоочередной приватизации в 2008 году. Однако их продажа была заблокирована указами Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Новость страхования: Минздрав настаивает на внедрении в Украине до 2012 г. обязательного медицинского страхования

В Министерстве здравоохранения Украины настаивают на том, чтобы в Украине до 2012 года было внедрено обязательное медицинское страхование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Владимир ЮРЧЕНКО.

Объясняя позицию министерства, он, в частности, обратил внимание на возможные осложнения оплаты иностранцами медицинских услуг, которые будут предоставляться им в Украине в период проведения финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. В.ЮРЧЕНКО также подчеркнул необходимость внедрения в Украине и Польше единого стандарта предоставления медуслуг во время Евро-2012.

“Никто (из иностранцев - УНИАН) не будет иметь ограничений в получении медицинских услуг, но как они будут оплачиваться – еще не определено”, - сказал В.ЮРЧЕНКО. Он добавил, что перед поляками вопрос оплаты за медицинские услуги не стоит, поскольку там медицинское страхование уже давно введено.

По его словам, на сегодня действует постановление правительства от 1990 года о предоставлении медицинских услуг иностранцам, однако оно уже устарело, и его необходимо или изменить, или принять новый закон. К тому же, сообщил заместитель министра, уже есть четыре варианта проекта закона об обязательном медицинском страховании в Украине.

В.ЮРЧЕНКО отметил, что для Минздрава не принципиально, какой именно законопроект будет принят, а главное его принятие.

“Позиция Министерства здравоохранения в том, чтобы данный закон был принят”, - подчеркнул он.

Новости столицы: В Киеве до конца года откроют 1,5 тыс. социальных магазинов

Киевский городской председатель Леонид Черновецкий подписал распоряжение о создании коммунальных предприятий «Домашний магазин» и «Киевские рынки».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, цель создания этих КП - улучшение уровня торгового обслуживания киевлян путем расширения сети предприятий торговли вблизи мест их проживания.

По словам мэра, «на протяжении текущего года мы планируем открыть 1,5 тыс. социальных магазинов, где малозащищенные киевляне будут покупать продукты питания по социально-доступным ценам. Также по просьбе киевлян мы оставим в Киеве все действующие рынки. Ведь это удобно для киевлян, и, кроме того, это тысячи рабочих мест”.

Более того, добавил Л.Черновецкий, сейчас он проводит встречи с предпринимателями, с которыми отрабатывает концепцию создания новых рынков. “Для города – это стабильное наполнение бюджета, для киевлян – привычная форма обеспечения своих семей продуктами питания и быта», - заметил Л.Черновецкий.