АНОНС на 11 февраля 2009 г.

15-00 - В рамках заседания Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности состоятся слушание относительно отсутствия эффективного надзора за проведением досудебного следствия по уголовному делу по факту противодействия журналисту Алены Кочкиной в осуществлении законной профессиональной деятельности журналиста. К участию приглашен Генеральный прокурор Украины. Докладывает: народный депутат Украины А.Кожемякин (ул. Садовая, 3а, к.727).

- Состоится выездное расширенное совещание директоров базовых центров занятости на тему: «Итоги работы областной службы занятости за 2008 год и определение первоочередных заданий на 2009 год». Совещание состоится при участии представителей облгосадминистрации и облсовета, начальника Киевского областного центра занятости Василия Якобинчука. В программе: 9-30 - знакомство с деятельностью филиала ЗАО «Слобожанская строительная керамика» (ул. Шевченко, 2-б, пгт. Озера Бородянского района); 10-30 - знакомство с деятельностью ООО «Алюпол» (ул. Ленина, 28-в, пгт. Бородянка); 11-30 -

регистрация участников совещания (Дворц культуры им. Т.Шевченко, ул. Парковая, 1-а, пгт. Бородянка); 12-00 - начало совещания; 14-30 - брифинг для представителей СМИ. Нужна аккредитация. Телефоны: 286-80-23, 8-067-738-94-80 до 14-00 10 февраля. Отъезд от автостоянки облгосадминистрации в 8:00.

- 11-13 февраля во Львове состоится Первая специализирована выставка “Металл. Оборудование. Инструмент». Организатор выставки - Компания EXPOLVIV. Среди компаний, которые примут участие в работе выставки, - «GIBAS CNC EAST EUROPE Srl» (Румыния), SECO Tools (Днепропетровск), «Планета Сервис К» (Днепропетровск), «Фрониус Украина» (Стрый), АМЗ «Вистек» (Артемиск), «СПЕКТРО Украина» (Киев), «Пресмаш» (Одесса), «АЗ Техника» (Киев) и много других. Официальное открытие о 11-00. Телефон: +380 32 244-18-88,amd@amd-ukr.com.ua (ул. Мельника, 18, дворец спорта «Украина»).