Курс валют НБУ на 11 февраля

Официальный курс НБУ на 11.02.09 100 USD США – 770.0000 (10 февраля – 770.0000) 100 EUR – 998.4590 (10 февраля – 1001.6160) 10 RUR – 2.1431 (10 февраля – 2.1314) Учетные курсы банковских металлов на 11.02.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-68992.00(10 февраля–69377.00) 961 XAG 10 Серебро-997.92(10 февраля–1001.77) 962 XPT 10 Платина-77616.00(10 февраля–75614.00) 964 XPD 10 Палладий-16093.00(10 февраля–16170.00)

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