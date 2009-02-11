Сотрудники «Артека» до сих пор не получили зарплату - СМИ

Сотрудники международного детского центра «Артек» до сих пор не получили зарплату.

«На сегодняшний день денег на наших счетах нет. Очень надеемся, что до конца месяца с нами рассчитаются», - сообщил газете «Новой» директор центра перспективного развития МДЦ «Артек» Виктор КНЫШ.

Издание напоминает, в последний раз сотрудники «Артека» получали зарплату за октябрь 2008 года, и то лишь 60% от необходимой суммы.

Из-за недостатка денег лагерь, более 70 лет работавший круглогодично, в 2009 г. впервые отменил зимние смены.

Как сообщал УНИАН, 31 января правительство передало МДЦ «Артек» из сферы управления Государственного управления делами Президента в сферу управления Кабинета министров.

3 февраля Верховная Рада приняла ряд законодательных актов, которые обеспечивают функционирование “Артека” и “Молодой гвардии”.

В частности, это закон об изменениях в закон «О государственном бюджете Украины на 2009 год», предусматривающий выделение «Артеку» 60 млн. грн., и закон о государственной поддержке и особенностях функционирования «Артека» и «Молодой гвардии», а также постановление «О безотлагательных мерах по государственной поддержке Международного детского центра «Артек» и государственного предприятия «Украинский государственный центр «Молодая гвардия».