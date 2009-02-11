Сотрудники «Артека» до сих пор не получили зарплату - СМИ
Деньги на счета пока не поступили
Сотрудники международного детского центра «Артек» до сих пор не получили зарплату.
«На сегодняшний день денег на наших счетах нет. Очень надеемся, что до конца месяца с нами рассчитаются», - сообщил газете «Новой» директор центра перспективного развития МДЦ «Артек» Виктор КНЫШ.
Издание напоминает, в последний раз сотрудники «Артека» получали зарплату за октябрь 2008 года, и то лишь 60% от необходимой суммы.
Из-за недостатка денег лагерь, более 70 лет работавший круглогодично, в 2009 г. впервые отменил зимние смены.
Как сообщал УНИАН, 31 января правительство передало МДЦ «Артек» из сферы управления Государственного управления делами Президента в сферу управления Кабинета министров.
3 февраля Верховная Рада приняла ряд законодательных актов, которые обеспечивают функционирование “Артека” и “Молодой гвардии”.
В частности, это закон об изменениях в закон «О государственном бюджете Украины на 2009 год», предусматривающий выделение «Артеку» 60 млн. грн., и закон о государственной поддержке и особенностях функционирования «Артека» и «Молодой гвардии», а также постановление «О безотлагательных мерах по государственной поддержке Международного детского центра «Артек» и государственного предприятия «Украинский государственный центр «Молодая гвардия».