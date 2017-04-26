Украина выделит Молдове 10 миллионов гривень гуманитарной помощи

Кабинет министров Украины принял решение выделить 10 миллионов гривень гуманитарной помощи Республике Молдова за счет средств резервного государственного фонда для ликвидации последствий сложных погодных условий, которые сложились в стране 20-22 апреля.

Читайте такжеВ Одесской области из-за непогоды остаются обесточенными 8 населенных пунктов

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Согласиться с предложением Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова о предоставлении гуманитарной помощи Республике Молдова за счет средств резервного государственного фонда в сумме 10 миллионов гривень", - отметил вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, представляя соответствующее постановление.

Как сообщалось ранее, из-за непогоды в Молдове были обесточены более 700 населенных пунктов. Кроме того, были закрыты 33 национальные трассы, отрезанными остаются 183 населенных пункта. Тяжелому транспорту запрещен проезд по национальным трассам. Из-за сложных погодных условий упало более 1 тысячи деревьев. Также в Молдове была полностью заблокирована работа аэропорта Кишинева.