Украина выделит Молдове 10 миллионов гривень гуманитарной помощи
Ранее из-за непогоды в Молдове были обесточены более 700 населенных пунктов, закрыты 33 национальные трассы и полностью заблокирована работа аэропорта Кишинева.
Кабинет министров Украины принял решение выделить 10 миллионов гривень гуманитарной помощи Республике Молдова за счет средств резервного государственного фонда для ликвидации последствий сложных погодных условий, которые сложились в стране 20-22 апреля.
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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
"Согласиться с предложением Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова о предоставлении гуманитарной помощи Республике Молдова за счет средств резервного государственного фонда в сумме 10 миллионов гривень", - отметил вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, представляя соответствующее постановление.
Как сообщалось ранее, из-за непогоды в Молдове были обесточены более 700 населенных пунктов. Кроме того, были закрыты 33 национальные трассы, отрезанными остаются 183 населенных пункта. Тяжелому транспорту запрещен проезд по национальным трассам. Из-за сложных погодных условий упало более 1 тысячи деревьев. Также в Молдове была полностью заблокирована работа аэропорта Кишинева.