“Киевэнерго” обратилась к премьеру

Акционерная компания «Киевэнерго» обратилась к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой принять меры для обеспечения взаиморасчетов за газ и услуги теплоснабжения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В письме к Ю.ТИМОШЕНКО отмечается, что энергокомпания сейчас находится в крайне сложном положении, причина которого - невыполнение обязательств со стороны киевской городской власти по отношению к “Киевэнерго”, а также неконструктивная позиция НАК «Нафтогаз Украины».

В частности, в письме говорится: «Решить вопрос с взаимной задолженностью трех сторон можно при помощи действующего Постановления Кабинета Министров №440. Но НАК «Нафтогаз Украины» отказывается провести взаиморасчеты в соответствии с этим Постановлением, из-за чего создается впечатление, что компания не желает уменьшать задолженность «Киевэнерго» за газ, хотя для этого есть все основания”.

По словам авторов письма, “на фоне этих событий вызывают обеспокоенность недавние заявления о возможном банкротстве энергокомпаний за долги”. Между тем, подчеркивают в “Киевэнерго”, “мы не верим, что государство заинтересовано в искусственном доведении до банкротства энергетических компаний, в частности “Киевэнерго”. Ведь сбалансированная экономика энергопредприятия, выполнение договоренностей между ветвями власти и государственными компаниями, высокая платежная дисциплина потребителей, понятная тарифная политика – это те условия, при которых «Киевэнерго» может работать качественно и предоставлять услуги должным образом».

Компания ожидает, что на специальном заседании правительства по этому вопросу, которое состоится на днях, будут проработаны дополнительные механизмы влияния на КГГА с тем, чтобы обязательства руководящего органа столицы в отношении «Киевэнерго» были соблюдены.

В письме руководство «Киевэнерго» отмечает, что накопленный долг КГГА перед «Киевэнерго» на 1.01.2009 г. составлял свыше 1,3 млрд. грн. (только в 2008 году долг составил 559 млн. 176 тыс. грн.) и продолжает расти. Задолженность возникла из-за невозмещенной компенсации разницы в тарифах на тепло, которые являются экономически необоснованными. Таким образом Киевская городская власть не выполняет возложенных на нее функций по возмещению разницы в тарифах.

«С другой стороны, - говорится в письме, - удивляет неконструктивная позиция НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерней компании ДК «Газ Украины». «Киевэнерго» всегда строит отношения с поставщиками топлива на партнерских принципах, но сейчас ДК «Газ Украины» уклоняется от подписания соответствующих актов за прошлые периоды (ноябрь - декабрь 2008 г.), а это является препятствием для осуществления расчетов за потребленный природный газ”.

Также, по словам авторов письма, газоснабжающая компания отказалась от заключения договора на поставку топлива на текущий год. “Причиной таких шагов ДК «Газ Украины» называет значительный долг АК «Киевэнерго» за поставки природного газа в размере более 1 млрд. грн. Эта задолженность образовалась в текущем отопительном сезоне (2008/2009 гг.), и причиной этого является отсутствие экономически обоснованных тарифов на производство тепловой энергии в Киеве. Согласно ряду действующих законодательных актов, ДК «Газ Украины» обязана реализовывать природный газ для нужд предприятий, которые производят тепловую энергию, в том числе и для АК «Киевэнерго», подчеркивается в письме.