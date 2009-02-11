Повышение коммунальных тарифов в Киеве обжаловали в суде

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения Киева обжаловано в Шевченковском суде. Иск подал один из лидеров Блока Кличко в Киевсовете, председатель Украинской селянской демократической партии Дмитрий Андриевский, сообщает в среду украинское информагентство УНИАН.

Киевская городская государственная администрация (КГГА) решила повысить с 1 февраля на 50% тарифы за жилищно-коммунальные услуги и услуги за содержание домов. Тарифы киевские власти хотят повысить в два этапа. Второй этап повышения тарифов должен состояться 1 апреля 2009 года, однако планируемый уровень повышения пока неизвестен. Городские власти заверяют, что с 1 февраля тарифы установлены на экономически обоснованном уровне.

"Если Черновецкий (Леонид Черновецкий - мэр Киева) пошел тарифной войной против всех жителей Киева, то остановить его может лишь закон. У нас единственное требование: признать распоряжение Черновецкого о повышении тарифов незаконным и отменить его. Именно этого ждут миллионы жителей Киева, которых столичная власть бросила на произвол судьбы" , - считает Андриевский.

По убеждению Андриевского, главным юридическим основанием для удовлетворения его исковых требований является отсутствие прозрачных механизмов формирования тарифов.

По мнению политика, желание столичной власти залатать бюджетные дыры за счет повышения тарифов лишь усилит кризис сферы жилищно-коммунального хозяйства города. Ведь следом за новыми ценами экономика города столкнется с таким явлением, как кризис неплатежей.