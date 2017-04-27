Гройсман не исключает, что в госуправление будет привлечено даже более тысячи новых кадров

Реформа 10 министерств, которые к осени должны будут изменить свою структуру, а также привлечение новых кадров в государственное управление позволят качественно провести ключевые реформы в Украине - пенсионную, земельную, медицинскую реформы, реформу образования и проведение приватизации.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на форуме в Киеве.

"Вчера, 26 апреля, правительство приняло решение начать реформу министерств. 10 первых министерств будут проводить необходимые изменения в своей структуре. Мы договорились, что начинаем процесс обновления кадров вместе с нашими европейскими партнерами. Мы сможем привлечь 1000, а может, и больше 1000 кадров, которые придут на абсолютно новые вакансии, к которым будут абсолютно новые требования. Они должны владеть новыми современными компетенциями, которые позволят государственной власти быть эффективной", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, профессионализм госслужбы является главным инструментом проведения ключевых изменений в стране для обеспечения стабильного экономического роста.

"Эффективная система государственного управления, качественные кадры, четкая приоритетность в заданиях, формирование качественной политики, способность стратегически мыслить и эффективно решать вопросы - это все даст возможность Украине развиваться. Перед нами стоят задания проведения ключевых реформ. Мы должны провести в этом году пенсионную реформу, земельную реформу, реформу образования, медицины. Мы должны начать абсолютно конкурентную продажу государственной собственности, которая неэффективно используется, для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест. Эти задания профессионально могут выполнять только профессиональные государственные служащие", - подчеркнул глава правительства.

В свою очередь, глава Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, присутствовавший на форуме, отметил, что Европейский Союз продолжит поддержку реформы госслужбы в Украине в случае приверженности правительства качественному улучшению работы государственных органов.

"Если мы увидим приверженность общества обновлению госслужбы, то продолжим вас поддерживать и делиться опытом", - подчеркнул Мингарелли.

Как сообщал УНИАН, правительство планирует реформировать 10 из 18 министерств в рамках улучшения функционирования государственной службы. Реформа коснется министерств социальной политики (главный фокус работы - пенсионная реформа), здравоохранения (реформа сферы здравоохранения), аграрной политики (земельная реформа), образования (реформа образования), финансов (финансовое обеспечение реформ), регионального развития (децентрализация), энергетики (развитие энергосектора), инфраструктуры (развитие инфраструктуры), Кабинета министров (координация реформы госуправления), а также юстиции (внедрение современных юридических практик).

При этом завершить первый этап процесса реформирования министерств планируется до сентября этого года. На втором этапе планируется реформировать все остальные министерства.