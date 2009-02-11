Бюджет Николаева в 2008 году перевыполнен

Плановые показатели доходной части городского бюджета Николаева за 2008 год выполнены на 103,7%.

Об этом говорится в отчете городского председателя Николаева Владимира ЧАЙКИ, размещенном на сайте Николаевского горсовета.

Согласно сообщению, в 2008 году продано 60 земельных участков площадью 56,95 га на сумму 31,4 млн. грн., что на 21,2 млн. грн. больше, чем в 2007 году. С аукциона также продано право аренды земельных участков площадью 855 кв. м за 81 тыс. грн.

За аренду земли поступило 40,2 млн. грн., что на 25,2 млн. грн. больше, чем в 2007 году. Поступления за резервирование земельных участков в 2008 году составили около 4 млн. грн. Аналогичный показатель в 2007 году составлял 3,4 млн. грн.

66,3% поступлений в общий фонд бюджета города составили налоги и сборы. Фактическое выполнение поступлений налогов и сборов составило 105,2%, сверхплановые объемы – 27,4 млн. грн.