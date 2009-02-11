Финансирование чернобыльских программ не снизится

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций (МЧС) не прогнозирует сокращения финансирования чернобыльских программ в связи с кризисом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава МЧС Владимир ШАНДРА.

По его словам, финансирование за счет Ассамблеи доноров чернобыльских проектов в текущем году не будет сокращено, в этом Украину заверили представители стран – участников Ассамблеи доноров на конференции 15 декабря 2008 года.

Кроме того, отметил В.ШАНДРА, министерство не планирует сокращения персонала Чернобыльской АЭС, а также снижения уровня оплаты труда работников предприятия.

В частности, он сообщил, что в январе работники станции получили зарплату в полном объеме на уровне декабря прошлого года.

При этом министр уточнил, что в настоящее время средняя зарплата на предприятии составляет 3800 грн., а штатный персонал станции насчитывает 2700 человек.

«Сокращения на станции в связи с кризисом не будет, и кризис не будет распространяться на Чернобыльскую АЭС», – уверил В.ШАНДРА.

Также он опроверг информацию о 15-процентном сокращении персонала станции, предположив, что речь идет о нормальной «штатной текучести кадров».